В Средиземном море живет стая больших белых акул, о которой никто не знал: они здесь минимум 160 лет

Исследователи рассказали о редкой встрече с большой белой акулой, которая выявила неуловимую, но устойчивую призрачную популяцию в Средиземном море. Считается, хищники обитали здесь не менее 160 лет.

Новый обзор ученых, основанный на данных за последние 160 лет, был проведен учеными после того, как в 2023 году в Средиземном море была случайно поймана молодая особь большой белой акулы. Результаты обзора указывают на то, что эта скрытая популяция на самом деле присутствовала в местных водах последние 160 лет, несмотря на то, что хищников никто не замечал, пишет IFLScience.

Большие белые акулы (Carcharodon carcharias) — удивительно опасный, но хрупкий вид. Несмотря на весь ужас, который они наводят на людей, на самом деле, по словам ученых, представители этого вида являются важнейшими хищниками, поддерживающими здоровье океана. Исследования показали, что именно большие белые акулы контролируют популяции добычи, что помогает прибрежным экосистемам морской травы и водорослей, которые являются важными местами обитания для морских обитателей.

Исторически большие белые акулы были широко распространены по всему земному шару, однако в последние десятилетия их численность значительно сократилась. В результате ученые признали больших белых акул уязвимым видом.

Что касается Средиземного моря в частности, белые акулы долгое время оставались загадкой. Присутствие хищников в регионе, как правило, определялось случайными встречами, приловом или историческими записями. Именно поэтому наблюдение 20 апреля 2023 года стало настоящим шоком — местные рыбаки случайно поймали молодую большую белую акулу у побережья восточного полуострова в пределах экономической зоны Испании. Сообщается, что длина рыбы достигала около 2,1 метра, а ее вес составлял от 80 до 90 килограммов.

Учитывая редкость белых акул в регионе, любая встреча с ними имеет чрезвычайно важное значение. По словам ученых, сегодня нам известно чрезвычайно мало о жизни молодых особей в Средиземном море. Однако присутствие ювенильной белой акулы в испанском Средиземном море вызвало ряд важных вопросов.

Чтобы разгадать эту тайну, ученые провели углубленный анализ прошлых записей за период с 1862 по 2023 год. Результаты анализа показали, что в испанских водах Средиземного моря обитает неуловимая призрачная популяция. Результаты демонстрируют устойчивое, но нечастое присутствие, причем наблюдения носят исключительный характер.

