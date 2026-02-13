У Середземному морі живе зграя великих білих акул, про яку ніхто не знав: вони тут щонайменше 160 років

Дослідники розповіли про рідкісну зустріч із великою білою акулою, яка виявила невловиму, але стійку примарну популяцію в Середземному морі. Вважається, хижаки мешкали тут щонайменше 160 років.

Новий огляд вчених, заснований на даних за останні 160 років, був проведений вченими після того, як 2023 року в Середземному морі було випадково спіймано молоду особину великої білої акули. Результати огляду вказують на те, що ця прихована популяція насправді була присутня в місцевих водах останні 160 років, незважаючи на те, що хижаків ніхто не помічав, пише IFLScience.

Великі білі акули (Carcharodon carcharias) — напрочуд небезпечний, але тендітний вид. Попри весь жах, який вони наводять на людей, насправді, за словами вчених, представники цього виду є найважливішими хижаками, що підтримують здоров'я океану. Дослідження показали, що саме великі білі акули контролюють популяції здобичі, що допомагає прибережним екосистемам морської трави і водоростей, які є важливими місцями проживання для морських мешканців.

Історично великі білі акули були широко поширені по всій земній кулі, проте в останні десятиліття їхня чисельність значно скоротилася. У результаті вчені визнали великих білих акул вразливим видом.

Що стосується Середземного моря зокрема, білі акули довгий час залишалися загадкою. Присутність хижаків у регіоні, як правило, визначалася випадковими зустрічами, приловом або історичними записами. Саме тому спостереження 20 квітня 2023 року стало справжнім шоком — місцеві рибалки випадково спіймали молоду велику білу акулу біля узбережжя східного півострова в межах економічної зони Іспанії. Повідомляється, що довжина риби сягала близько 2,1 метра, а її вага становила від 80 до 90 кілограмів.

З огляду на рідкісність білих акул у регіоні, будь-яка зустріч із ними має надзвичайно важливе значення. За словами вчених, сьогодні нам відомо надзвичайно мало про життя молодих особин у Середземному морі. Однак присутність ювенільної білої акули в іспанському Середземному морі викликала низку важливих питань.

Щоб розгадати цю таємницю, вчені провели поглиблений аналіз минулих записів за період з 1862 по 2023 рік. Результати аналізу показали, що в іспанських водах Середземного моря мешкає невловима примарна популяція. Результати демонструють стійку, але нечасту присутність, причому спостереження мають винятковий характер.

