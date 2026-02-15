Найден способ спасти самую длинную реку Евразии от вымирания: потребовались радикальные меры

Результаты нового исследования указывают на то, что 10 лет назад Китаю удалось найти решение, чтобы спасти крупнейшую реку Евразии — последние данные указывают на то, что радикальный план сработал.

Десятилетия чрезмерного вылова рыбы и деградации среды обитания привели к огромному сокращению биоразнообразия пресноводных экосистем самой длинной реки Китая и Евразии, а также третьей по длине во всем мире — Янцзы. Но теперь ученые обнаружили, что экосистема реки наконец-то демонстрирует признаки восстановления, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

После введения 10-летнего запрета на коммерческое рыболовство в 2021 году река Янцзы наконец демонстрирует признаки восстановления. Ученые обнаружили увеличение количества крупных рыб,а также признаки восстановления численности находящихся под угрозой исчезновения животных, в том числе:

Відео дня

янцзыйского осетра (Sinosturia dabryanus);

янцзыйскую бесперую морскую свинью (Neophocaena asiaeorientalis asiaeorientalis).

По словам соавтора нового исследования, эколога из Тулузского университета во Франции Себастьяна Бросса, результаты их с коллегами работы показывают, что для восстановления биоразнообразия необходимы решительные политические меры. Ученые считают это обнадеживающим сигналом, поскольку разнообразия часто воспринимается как необратимая.

Отметим, что река Янцзы — самая длинная и крупнейшая река в Китае, и третья по длине во всем мире. Статистика свидетельствует о том, что около 30% населения страны сегодня проживает в бассейне реки Янцзы, а 11 провинций и муниципалитетов, входящих в Экономический пояс реки Янцзы, обеспечивают около 47% валового внутреннего продукта Китая.

По словам исследователей, стремительное развитие городов с 1950-х годов, строительство плотин, десятилетия чрезмерного вылова рыбы, загрязнение и деградация среды обитания привели к ухудшению качества воды и кризису биоразнообразия. В результате полностью вымерли такие виды, как янцзыйский речной дельфин (Lipotes vexillifer) и китайский веслонос (Psephurus gladius), еще135 видов рыб, обнаруженных в ходе исторических исследований, исчезли.

Правительство совместно с учеными создали охраняемые территории и улучшили качество воды, однако ухудшение продолжилось. В 2021 году китайские власти приняли радикальные меры — был введен 10-летний запрет на рыболовную ловлю во всем бассейне реки Янцзы.

В новом исследовании ученые хотели оценить эффективность плана. Для этого команда использовала данные с 2018 по 2023 год для оценки состояния рыбных сообществ в Янцзы до и после вступления запрета в силу. Результаты показали, что общая масса рыбы, отобранной в результате проб, увеличилась более чем вдвое за выбранный период, а количество видов в пробах возросло на 1%. Общее количество рыбы осталось примерно на том же уровне, но численность более крупных видов, занимающих более высокие позиции в пищевой цепи, зачительно увеличилась.

Еще одним заметным позитивным моментом стало увеличение численности единственного оставшегося в реке Янцзы пресноводного млекопитающего — бесперой морской свиньи (Neophocaena asiaeorientalis asiaeorientalis), популяция которой выросла на треть — с 445 особей в 2017 году до 595 в 2022 году.

Теперь ученые считают, что аналогичные меры по сохранению могут быть полезны для таких рек как Меконг и Амазонка. Впрочем, команда признает, что радикальный план для реки Янцзы также повлек огромные человеческие и финансовые потери.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Южным Китаем нашли цепь невидимых подземных гор: она тянется на 640 километров.

Ранее Фокус писал о том, что одну и самых засушливых пустынь мира превратили в поглотитель углерода: как это удалось Китаю.