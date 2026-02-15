Знайдено спосіб врятувати найдовшу річку Євразії від вимирання: знадобилися радикальні заходи

Результати нового дослідження вказують на те, що 10 років тому Китаю вдалося знайти рішення, щоб врятувати найбільшу річку Євразії — останні дані вказують на те, що радикальний план спрацював.

Десятиліття надмірного вилову риби і деградації середовища проживання призвели до величезного скорочення біорізноманіття прісноводних екосистем найдовшої річки Китаю та Євразії, а також третьої за довжиною в усьому світі — Янцзи. Але тепер учені виявили, що екосистема річки нарешті демонструє ознаки відновлення, пише Live Science.

Після введення 10-річної заборони на комерційне рибальство у 2021 році річка Янцзи нарешті демонструє ознаки відновлення. Вчені виявили збільшення кількості великих риб, а також ознаки відновлення чисельності тварин, що перебувають під загрозою зникнення, зокрема:

янцзійського осетра (Sinosturia dabryanus);

янцзійську безперу морську свиню (Neophocaena asiaeorientalis asiaeorientalis).

За словами співавтора нового дослідження, еколога з Тулузького університету у Франції Себастьяна Бросса, результати їхньої з колегами роботи показують, що для відновлення біорізноманіття необхідні рішучі політичні заходи. Вчені вважають це обнадійливим сигналом, оскільки урізноманітнення часто сприймається як незворотне.

Зазначимо, що річка Янцзи — найдовша і найбільша річка в Китаї, і третя за довжиною в усьому світі. Статистика свідчить про те, що близько 30% населення країни сьогодні проживає в басейні річки Янцзи, а 11 провінцій і муніципалітетів, що входять до Економічного поясу річки Янцзи, забезпечують близько 47% валового внутрішнього продукту Китаю.

За словами дослідників, стрімкий розвиток міст з 1950-х років, будівництво гребель, десятиліття надмірного вилову риби, забруднення і деградація середовища проживання призвели до погіршення якості води і кризи біорізноманіття. У результаті повністю вимерли такі види, як янцзійський річковий дельфін (Lipotes vexillifer) і китайський веслоніс (Psephurus gladius), ще 135 видів риб, виявлених під час історичних досліджень, зникли.

Уряд спільно з вченими створили території, що охороняються, і поліпшили якість води, проте погіршення продовжилося. У 2021 році китайська влада вжила радикальних заходів — було введено 10-річну заборону на рибальську ловлю в усьому басейні річки Янцзи.

У новому дослідженні вчені хотіли оцінити ефективність плану. Для цього команда використовувала дані з 2018 до 2023 року для оцінки стану рибних угруповань у Янцзи до і після набуття забороною чинності. Результати показали, що загальна маса риби, відібраної в результаті проб, збільшилася більш ніж удвічі за обраний період, а кількість видів у пробах зросла на 1%. Загальна кількість риби залишилася приблизно на тому самому рівні, але чисельність більших видів, що займають вищі позиції в харчовому ланцюзі, значно збільшилася.

Ще одним помітним позитивним моментом стало збільшення чисельності єдиного прісноводного ссавця, що залишився в річці Янцзи, — бесперої морської свині (Neophocaena asiaeorientalis asiaeorientalis), популяція якої зросла на третину — з 445 особин у 2017 році до 595 у 2022 році.

Тепер учені вважають, що аналогічні заходи зі збереження можуть бути корисними для таких річок як Меконг і Амазонка. Утім, команда визнає, що радикальний план для річки Янцзи також призвів до величезних людських і фінансових втрат.

