Осталось менее 400: самый редкий кит в мире вновь под угрозой вымирания из-за людей

Американский океанографический регулятор планирует внести изменения в правила защиты одних из самых редких китов в мире. Экологи возмущены.

Американский океанографический регулятор, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), планирует внести изменения в давние правила, призванные защитить исчезающий вид китов. Такое решение вызвало критику со стороны экологических групп, которые ссылаются на недавнюю смерть молодой самки,, относящейся к и без того исчезающему виду китов, пишет PHYS.org.

Известно, что эти давние правила защищают уязвимых североатлантических китов, численность которых сегодня составляет менее 400 особей. Представители этого вида обитают у восточного побережья США и сегодня защищены правилом ограничения скорости судов. Это правило требует от крупных кораблей снижать скорость в определенные моменты времени, чтобы избежать столкновений — одна из распространенных причин гибели морских гигантов.

Теперь NOAA заявило, что планирует вскоре объявить о новых правилах, которые якобы призваны "модернизировать" защиту китов. В сообщении управления значится, что новые правила будут представлять собой "меру, ориентированную на дерегулирование", которая будет направлена на "снижение ненужного регуляторного и экономического бремени". Впрочем, в сообщении также говорится, что новые правила одновременно будут обеспечивать ответственные методы сохранения североатлантических китов, находящихся под угрозой исчезновения.

Отметим, что уведомление о разработке новых правил защиты морских китов размещено на официальном сайте управления, однако не содержит никаких подробностей об изменениях, которые могут быть внесены.

В то же время несколько экологических групп уже раскритиковали отказ от правил ограничения скорости судов. Некоторые исследователи ссылаются на гибель 10 февраля трехлетней самки кита у берегов Вирджинии. Причина смерти животного официально все еще не установлена, однако уже ясно, что самка умерла значительно раньше, чем должна была бы.

По словам исследователей, ежегодно гладкие киты мигрируют из мест размножения у берегов Флориды и Джорджии в места кормления у берегов Новой Англии и Канады. На этом пути они уязвимы для столкновений с судами и запутывания в рыболовных сетях. Когда-то китов было много у восточного побережья, однако они были истреблены в эпоху китобойного промысла и десятилетиями находились под федеральной защитой. Теперь, похоже, ситуация может измениться.

