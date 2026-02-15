Залишилося менше 400: найрідкісніший кит у світі знову під загрозою вимирання через людей

Американський океанографічний регулятор планує внести зміни до правил захисту одних із найрідкісніших китів у світі. Екологи обурені.

Американський океанографічний регулятор, Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), планує внести зміни в давні правила, покликані захистити вид китів, що зникає. Таке рішення викликало критику з боку екологічних груп, які посилаються на нещодавню смерть молодої самки, що належить до і без того зникаючого виду китів, пише PHYS.org.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відомо, що ці давні правила захищають вразливих північноатлантичних китів, чисельність яких на сьогодні становить менше 400 особин. Представники цього виду мешкають біля східного узбережжя США і сьогодні захищені правилом обмеження швидкості суден. Це правило вимагає від великих кораблів знижувати швидкість у певні моменти часу, щоб уникнути зіткнень — одна з поширених причин загибелі морських гігантів.

Тепер NOAA заявило, що планує незабаром оголосити про нові правила, які нібито покликані "модернізувати" захист китів. У повідомленні управління зазначено, що нові правила являтимуть собою "захід, орієнтований на дерегулювання", який буде спрямований на "зниження непотрібного регуляторного та економічного тягаря". Утім, у повідомленні також ідеться, що нові правила водночас забезпечуватимуть відповідальні методи збереження північноатлантичних китів, які перебувають під загрозою зникнення.

Зазначимо, що повідомлення про розробку нових правил захисту морських китів розміщене на офіційному сайті управління, проте не містить жодних подробиць про зміни, які можуть бути внесені.

Водночас кілька екологічних груп уже розкритикували відмову від правил обмеження швидкості суден. Деякі дослідники посилаються на загибель 10 лютого трирічної самки кита біля берегів Вірджинії. Причину смерті тварини офіційно все ще не встановлено, проте вже зрозуміло, що самка померла значно раніше, ніж мала б.

За словами дослідників, щорічно гладкі кити мігрують з місць розмноження біля берегів Флориди і Джорджії до місць годування біля берегів Нової Англії та Канади. На цьому шляху вони вразливі для зіткнень із суднами і заплутування в рибальських сітках. Колись китів було багато біля східного узбережжя, проте вони були винищені в епоху китобійного промислу і десятиліттями перебували під федеральним захистом. Тепер, схоже, ситуація може змінитися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли, куди зникли кити і до чого тут крижані щити Гренландії.

Раніше Фокус писав про те, що одній з найбільших тварин в океані вдалося уникнути вимирання: боролися понад століття.