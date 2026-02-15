Назван вид, который упорно продолжает эволюционировать в каннибалов: зачем ему это

Новое исследование показывает, что каннибализм неоднократно встречался в разных эволюционных линиях этого вида. Ученые полагают, что такое поведение может быть полезным для животных.

Каннибализм может показаться весьма редким и неестественным явлением в животном мире, однако, по мнению ученых, такое поведение возникало в нескольких линиях змей в течение всей эволюционной истории вида. Данные также указывают на то, что каннибализм часто был вызван стрессовыми факторами окружающей среды, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые проанализировали 500 сообщений о каннибализме у разных видов змей. Результаты указывают на то, что каннибализм независимо эволюционировал минимум 11 раз. Ученые пришли к выводу, что каннибализм весьма распространен и, вероятно, возникает неоднократно, потому что выгоден для змей в некоторых ситуациях. Например, когда им необходимо делать выбор в пользу другой пищи.

По словам ведущего автора исследования Бруны Фалькао из Университета Сан-Паулу, для людей каннибализм является чем-то отвратительным, но для змей он, вероятно, полезен для экологической приспособленности. Простыми словами, о представляет собой экологический шаг.

Каннибализм широко распространен в животном мире, однако ранее ученые считали такое поведение неадаптивным — простыми словами, невыгодным для вида в целом. Однако теперь все больше исследований указывают на то, что каннибализм на самом деле может быть полезным для отдельных видов. Например, такое поведение может помочь родителям контролировать размер выводка, а также может быть реакцией на ограниченность ресурсов, формой регулирования численности популяции или выбором хищника из благоприятных обстоятельств.

Что касается змей, каннибализм у них обычно описывается в кратких и отдельных отчетах. В новом исследовании ученые объединили эти данные и обнаружили, что каннибализм развивался в разных линиях змей и в разных регионах. В общей сложности ученые проанализировали 503 случая каннибализма среди 207 видов змей. Сообщения охватывали широкий спектр групп змей, а также все континенты, где они обитают, включая сообщения о змеях как в дикой природе, так и в неволе.

По словам Фалькао, никто из команды не ожидал, что змеи на самом деле могут быть настолько склонны к каннибализму. Однакоданные указывают, что такое поведение чаще всего встречалось в семействах Colubridae, Viperidae и Elapidae. Не менее любопытно и то, что почти половина видов змей-каннибалов имеют универсальный рацион — эту гибкость связали с каннибалистическим поведением, когда это необходимо.

Каннибалистическое поведение также коррелирует со структурой челюстей, а потому ученые полагают, что ключевым фактором является наличие у змеи челюстей, способных раскрыться достаточно, чтобы поглотить другую змею. Сообщений о каннибализме у видов змей, не обладающих такой способностью, не было.

