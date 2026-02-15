Названо вид, який наполегливо продовжує еволюціонувати в канібалів: навіщо йому це

Нове дослідження показує, що канібалізм неодноразово зустрічався в різних еволюційних лініях цього виду. Вчені вважають, що така поведінка може бути корисною для тварин.

Канібалізм може здатися вельми рідкісним і неприродним явищем у тваринному світі, однак, на думку вчених, така поведінка виникала в кількох лініях змій протягом усієї еволюційної історії виду. Дані також вказують на те, що канібалізм часто був викликаний стресовими факторами навколишнього середовища, пише Live Science.

У новому дослідженні вчені проаналізували 500 повідомлень про канібалізм у різних видів змій. Результати вказують на те, що канібалізм незалежно еволюціонував щонайменше 11 разів. Вчені дійшли висновку, що канібалізм дуже поширений і, ймовірно, виникає неодноразово, тому що вигідний для змій у деяких ситуаціях. Наприклад, коли їм необхідно робити вибір на користь іншої їжі.

За словами провідного автора дослідження Бруни Фалькао з Університету Сан-Паулу, для людей канібалізм є чимось огидним, але для змій він, ймовірно, корисний для екологічної пристосованості. Простими словами, він являє собою екологічний крок.

Канібалізм широко поширений у тваринному світі, проте раніше вчені вважали таку поведінку неадаптивною — простими словами, невигідною для виду загалом. Однак тепер дедалі більше досліджень вказують на те, що канібалізм насправді може бути корисним для окремих видів. Наприклад, така поведінка може допомогти батькам контролювати розмір виводка, а також може бути реакцією на обмеженість ресурсів, формою регулювання чисельності популяції або вибором хижака за сприятливих обставин.

Що стосується змій, канібалізм у них зазвичай описується в коротких і окремих звітах. У новому дослідженні вчені об'єднали ці дані і виявили, що канібалізм розвивався в різних лініях змій і в різних регіонах. Загалом вчені проаналізували 503 випадки канібалізму серед 207 видів змій. Повідомлення охоплювали широкий спектр груп змій, а також всі континенти, де вони мешкають, включно з повідомленнями про змій як у дикій природі, так і в неволі.

За словами Фалькао, ніхто з команди не очікував, що змії насправді можуть бути настільки схильні до канібалізму. Однак дані вказують, що така поведінка найчастіше зустрічалася в сімействах Colubridae, Viperidae і Elapidae. Не менш цікаво й те, що майже половина видів змій-канібалів мають універсальний раціон — цю гнучкість пов'язали з канібалістичною поведінкою, коли це необхідно.

Канібалістична поведінка також корелює зі структурою щелеп, а тому вчені вважають, що ключовим фактором є наявність у змії щелеп, здатних розкритися достатньо, щоб поглинути іншу змію. Повідомлень про канібалізм у видів змій, які не мають такої здатності, не було.

