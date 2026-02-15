19 сантиметров гордости: назван человек с самым длинным зарегистрированным носом в мире

Если вы когда-то беспокоились о размере своего носа, вероятно, вам стоит перестать. Исследователи рассказали о Томасе Веддерсе, который обладал самым длинным носом из когда-либо зарегистрированных носов.

Томасу Веддерсу "посчастливилось" обладать самым большим носом из когда-либо зарегистрированных в мире. Согласно реестру рекордом, длина его носа составляла около 19 сантиметров, что более чем в три раза длиннее носа среднестатистического человека и примерно равен длине стандартного карандаша от ластика до кончика, пишет IFLScience.

К сожалению, нам никогда не удастся узнать правду. По словам исследователей, Веддерс, вероятно, родился примерно в 1730 году — впрочем, экспертам так и не удалось найти никаких записей об этом в старых приходских записях, а самые ранние упоминания о нем датируются концом 19 века. Это делает независимую проверку длины его носа невозможной.

Известно, что Веддерс работал в цирке, а потому ему, вероятно, было выгодно, чтобы люди считали, что он обладает максимально длинным носом. В то же время исследователям достоверно известно, что другие артисты цирка преувеличивали свои достоинства, чтобы привлечь публику. Например, артистка цирка Лусия Сарате (Мексика, 1863-1890), ранее считавшаяся самой низкорослой женщиной в истории — ее рост составлял 67 сантиметров, но в рекламе указывался еще меньший рост. Согласно Книге рекордов Гиннесса, немецкий "гигант из Фридбург-Ленгау" Франц Винкельмайер (1860-1887) считался невероятно высоки человеком — считалось, что его рост составлял 259 сантиметров, но позже выяснилось, что он на самом деле составлял 228 сантиметров.

По словам исследователей, если длина носа Веддерса действительно была такой, как рекламировалось, или приблизительно такой, то у ученых нет никаких доказательств, почему так произошло. Некоторые современные источники намекают на наличие у Веддерса каких-то интеллектуальных нарушений. В книге "Аномалии и курьезы медицины" 1896 года также говорится, что он умер из-за "отвратительной глупости". Впрочем, ученые считают, что сегодня Веддерсу, возможно, поставили бы диагноз какого-нибудь генетического синдрома, однако в то время он просто был объектом восхищения.

Тем не менее, без прямых доказательств длины и веских оснований сомневаться в легенде, Веддерсу не был присвоен официальный рекорд самого длинного носа в мире. Вместо него этот рекорд достался Мехмету Озюреку, длина чьего носа достигала 8,8 сантиметра — именно он считается самым длинным носом в мире до его внезапной смерти в 2023 году.

