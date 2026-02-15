19 сантиметрів гордості: названо людину з найдовшим зареєстрованим носом у світі

Якщо ви колись турбувалися про розмір свого носа, імовірно, вам варто перестати. Дослідники розповіли про Томаса Веддерса, який мав найдовший ніс із коли-небудь зареєстрованих носів.

Томасу Веддерсу "пощастило" мати найбільший ніс із коли-небудь зареєстрованих у світі. Згідно з реєстром рекордів, довжина його носа становила близько 19 сантиметрів, що більш ніж утричі довше за ніс середньостатистичної людини і приблизно дорівнює довжині стандартного олівця від гумки до кінчика, пише IFLScience.

На жаль, нам ніколи не вдасться дізнатися правду. За словами дослідників, Веддерс, імовірно, народився приблизно 1730 року — втім, експертам так і не вдалося знайти жодних записів про це в старих парафіяльних записах, а найбільш ранні згадки про нього датуються кінцем 19 століття. Це робить незалежну перевірку довжини його носа неможливою.

Відомо, що Веддерс працював у цирку, а тому йому, ймовірно, було вигідно, щоб люди вважали, що він має максимально довгий ніс. Водночас дослідникам достовірно відомо, що інші артисти цирку перебільшували свої достоїнства, щоб привернути публіку. Наприклад, артистка цирку Лусія Сарате (Мексика, 1863-1890), яку раніше вважали найнизькорослішою жінкою в історії — її зріст становив 67 сантиметрів, але в рекламі вказували ще менший зріст. Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, німецького "гіганта з Фрідбург-Ленгау" Франца Вінкельмайєра (1860-1887) вважали неймовірно високою людиною — вважали, що його зріст становив 259 сантиметрів, але пізніше з'ясували, що він насправді становив 228 сантиметрів.

За словами дослідників, якщо довжина носа Веддерса справді була такою, як рекламувалося, або приблизно такою, то в учених немає жодних доказів, чому так сталося. Деякі сучасні джерела натякають на наявність у Веддерса якихось інтелектуальних порушень. У книзі "Аномалії та курйози медицини" 1896 року також ідеться, що він помер через "огидну дурість". Утім, учені вважають, що сьогодні Веддерсу, можливо, поставили б діагноз якогось генетичного синдрому, проте в той час він просто був об'єктом захоплення.

Проте, без прямих доказів довжини і вагомих підстав сумніватися в легенді, Веддерсу не було присвоєно офіційний рекорд найдовшого носа у світі. Замість нього цей рекорд дістався Мехмету Озюреку, довжина чийого носа сягала 8,8 сантиметра — саме він вважається найдовшим носом у світі до його раптової смерті 2023 року.

