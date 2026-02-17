Земные леса неуклонно ползут на север: названо то, что обращает их в бегство

Новое исследование показало, что бореальные леса неуклонно ползут на север — об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Изменение климата Земли оставляет множество драматических напоминаний на теле нашей планеты: от ледников, которые отступают все быстрее, до экстремальных погодных явлений, что становятся более частыми, пишет Futurism.

Новое исследование также показывает, что земные леса также несут на себе тяжесть глобального потепления. Команда изучила спутниковые данные за период с 1985 по 2020 год и сделала поразительное открытие: бореальные леса, крупнейший наземный биом на Земле, который нагревается быстрее, чем любой другой тип леса, неуклонно смещаются на север, отступая от жары.

Известно, что бореальные леса играют важную роль в жизни планеты и является одним из крупнейших в мире наземных поглотителей углерода. Однако до сих пор не было известно, как долго они смогут поглощать избыток парниковых газов в атмосфере, поскольку глобальные температуры продолжают расти.

В ходе нового исследования международная группа исследователей, в том числе из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, проанализировала изображение со спутников Landsat космического агентства.

В результате ученым удалось создать карту лесного покрова с разрешением 30 метров, чтобы отслеживать изменения за 36-летний период. Результаты удивили ученых: бореальные леса не только выросли на 12%, но также и сместились к северу на 0,29 градуса средней широты. По словам авторов исследования, результаты подтверждают продвижение бореальных лесов на север и указывают на будущую важность озеленения региона для глобального углеродного баланса.

Считается, что последствия таких изменений для изменения климата и будущего Земли многогранны, учитывая сложность рассматриваемого вопроса. С одной стороны, рост молодых бореальных деревьев может позволить лесам поглощать больше углерода из атмосферы, по оценкам, от 1,1 до 5,9 гигатонн. Для сравнения, все деревья в мире содержат приблизительно 861 гигатонну углерода.

Понимание вклада этих лесов в текущие и будущие запасы углерода имеет важное значение для прогнозирования чистых климатических обратных связей, возникающих в бореальных экосистемах. С другой стороны, все более экстремальный климат может осложнить ситуацию, вызывая масштабные лесные пожары. Предыдущие исследования также показывают, что более короткие зимы и более высокие температуры также приводят к более длительным засушливым периодам, способным вызывать высыхание почвы и образование вредных цветений водорослей.

