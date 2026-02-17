Земні ліси неухильно повзуть на північ: названо те, що змушує їх тікати

Нове дослідження показало, що бореальні ліси неухильно повзуть на північ — про це свідчать супутникові знімки.

Зміна клімату Землі залишає безліч драматичних нагадувань на тілі нашої планети: від льодовиків, які відступають дедалі швидше, до екстремальних погодних явищ, які стають частішими, пише Futurism.

Нове дослідження також показує, що земні ліси також несуть на собі тягар глобального потепління. Команда вивчила супутникові дані за період з 1985 по 2020 рік і зробила вражаюче відкриття: бореальні ліси, найбільший наземний біом на Землі, який нагрівається швидше, ніж будь-який інший тип лісу, неухильно зміщуються на північ, відступаючи від спеки.

Відомо, що бореальні ліси відіграють важливу роль у житті планети і є одним із найбільших у світі наземних поглиначів вуглецю. Однак досі не було відомо, як довго вони зможуть поглинати надлишок парникових газів в атмосфері, оскільки глобальні температури продовжують зростати.

Під час нового дослідження міжнародна група дослідників, зокрема з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA, проаналізувала зображення із супутників Landsat космічного агентства.

У результаті вченим вдалося створити карту лісового покриву з роздільною здатністю 30 метрів, щоб відстежувати зміни за 36-річний період. Результати здивували вчених: бореальні ліси не тільки зросли на 12%, але також і змістилися на північ на 0,29 градуса середньої широти. За словами авторів дослідження, результати підтверджують просування бореальних лісів на північ і вказують на майбутню важливість озеленення регіону для глобального вуглецевого балансу.

Вважається, що наслідки таких змін для зміни клімату і майбутнього Землі багатогранні, з огляду на складність питання, що розглядається. З одного боку, зростання молодих бореальних дерев може дозволити лісам поглинати більше вуглецю з атмосфери, за оцінками, від 1,1 до 5,9 гігатонн. Для порівняння, всі дерева у світі містять приблизно 861 гігатонну вуглецю.

Розуміння внеску цих лісів у поточні та майбутні запаси вуглецю має важливе значення для прогнозування чистих кліматичних зворотних зв'язків, що виникають у бореальних екосистемах. З іншого боку, дедалі екстремальніший клімат може ускладнити ситуацію, спричиняючи масштабні лісові пожежі. Попередні дослідження також показують, що коротші зими та вищі температури також призводять до триваліших посушливих періодів, що здатні спричиняти висихання ґрунту та утворення шкідливих цвітінь водоростей.

