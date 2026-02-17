Тропические леса Амазонки превратились в источник углерода: что запустило тревожный переворот

Новое исследование показывает, что в период экстремальной засухи 2023 года тропические леса Амазонки неожиданно для всех превратились в источник углерода.

Тропические леса Амазонки играют ключевую роль в функционировании экосистем Земли, учитывая их способность накапливать значительные объемы углерода в своей растительности. В 2023 году в регионе наблюдались необычно высокие температуры, на 1,5°C превысившие средний показатель за 1991-2020 годы, а также необычно высокий уровень сухости атмосферы с сентября по ноябрь, пишет PHYS.org.

Известно, что эти условия были вызваны повышением температуры воды в Атлантическом и Тихом океанах, что привело к уменьшению переноса влаги из Атлантики в Южную Америку и вызвало засуху во второй половине 2023 года. В новом исследовании международная исследовательская группа под руководством Сантьяго Ботиа из Института биогеохимии им. Макса Планка изучила, как столь экстремальные условия повлияли на способность тропических лесов Амазонки поглощать и накапливать углерод.

Для анализа углеродного цикла тропического леса команда объединила несколько потоков данных:

различные методы измерения CO₂ на местной обсерватории Amazon Tall Tower Observatory (ATTO);

данные дистанционного зондирования о состоянии и активности растительности со спутников;

компьютерное моделирование с использованием моделей растительности.

По словам первого автора исследования, доктора Ботиа, результаты нового анализа указывают на то, что Амазони стала источником выбросов углерода в 2023 году. В общей сложности было выброшено от 10 до 170 миллионов тонн углерода.

Жаркие и сухие условия часто связаны с повышенным уровнем пожарной активности, что, в свою очередь, приводит к выбросу углерода в атмосферу. Однако данные указывают на то, что частота пожаров за последние два десятилетия находилась в пределах нормы. Поэтому аномальный выброс углерода лесами Амазонки в 2023 году связывают в основном с ослаблением поглощения растительностью, не с увеличением потерь от пожаров.

Результаты также показывают, что растительность поглощала больше углерода, чем обычно, с января по апрель, что, как считается, помогло снизить общие потери углерода к концу года. В то же время ученые зафиксировали сдвиг от поглотителя к источнику в мае и пик в октябре из-за высоких температур и низкой влажности, когда тропический лес начал выделять больше углерода. Результаты исследования показывают, что снижение поглощения углерода в Амазонии составило 30% от чистого источника углерода на всех тропических территориях в 2023 году.

