Тропічні ліси Амазонки перетворилися на джерело вуглецю: що запустило тривожний переворот

Нове дослідження показує, що в період екстремальної посухи 2023 року тропічні ліси Амазонки несподівано для всіх перетворилися на джерело вуглецю.

Тропічні ліси Амазонки відіграють ключову роль у функціонуванні екосистем Землі з огляду на їхню здатність накопичувати значні обсяги вуглецю у своїй рослинності. У 2023 році в регіоні спостерігалися незвично високі температури, що на 1,5°C перевищили середній показник за 1991-2020 роки, а також незвично високий рівень сухості атмосфери з вересня по листопад, пише PHYS.org.

Відомо, що ці умови були спричинені підвищенням температури води в Атлантичному і Тихому океанах, що призвело до зменшення перенесення вологи з Атлантики до Південної Америки та спричинило посуху в другій половині 2023 року. У новому дослідженні міжнародна дослідницька група під керівництвом Сантьяго Ботіа з Інституту біогеохімії ім. Макса Планка вивчила, як саме в Атлантичному океані та Тихому океані зменшилося перенесення вологи в Атлантичному океані. Макса Планка вивчила, як такі екстремальні умови вплинули на здатність тропічних лісів Амазонки поглинати і накопичувати вуглець.

Для аналізу вуглецевого циклу тропічного лісу команда об'єднала кілька потоків даних:

різні методи вимірювання CO₂ на місцевій обсерваторії Amazon Tall Tower Observatory (ATTO);

дані дистанційного зондування про стан і активність рослинності із супутників;

комп'ютерне моделювання з використанням моделей рослинності.

За словами першого автора дослідження, доктора Ботіа, результати нового аналізу вказують на те, що Амазоні стала джерелом викидів вуглецю у 2023 році. Загалом було викинуто від 10 до 170 мільйонів тонн вуглецю.

Спекотні та сухі умови часто пов'язані з підвищеним рівнем пожежної активності, що, своєю чергою, призводить до викиду вуглецю в атмосферу. Однак дані вказують на те, що частота пожеж за останні два десятиліття перебувала в межах норми. Тому аномальний викид вуглецю лісами Амазонки 2023 року пов'язують здебільшого з ослабленням поглинання рослинністю, а не зі збільшенням втрат від пожеж.

Результати також показують, що рослинність поглинала більше вуглецю, ніж зазвичай, з січня по квітень, що, як вважається, допомогло знизити загальні втрати вуглецю до кінця року. Водночас учені зафіксували зсув від поглинача до джерела в травні та пік у жовтні через високі температури та низьку вологість, коли тропічний ліс почав виділяти більше вуглецю. Результати дослідження показують, що зниження поглинання вуглецю в Амазонії становило 30% від чистого джерела вуглецю на всіх тропічних територіях у 2023 році.

