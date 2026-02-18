Самого крохотного опоссума в мире нашли там, где его быть не должно: где скрывается животное (фото)

Новое исследование показывает, что крохотное млекопитающее, весящее не более полукилограмма, возможно, скрывается в Южной Австралии.

Маленький карликовый опоссум (Cercartetus lepidus) весит менее 500 граммов и считается одним из самых маленьких млекопитающих в Австралии, а также самым крохотным опоссумом в мире. Эти миниатюрные животные, как известно, питаются нектаром, пыльцой и насекомыми, а также живут на ограниченной территории. Впрочем, последнее может измениться, пишет Popular Science.

Опоссумы обитают в США и некоторых частях Канады, в то время как карликовые опоссумы обитают в Австралии, Новой Зеландии и Китае. В настоящее время известно, что крохотные карликовые опоссумы обитают только в Тасмании, некоторых частях штатов Виктория и Южная Австралия, а также на острове Кенгуру. Однако результаты нового исследования показывают, что ситуация может существенно измениться.

Новые данные указывают на то, что популяция маленьких карликовых опоссумов также может обитать в национальном парке Дхилба Гууранда-Иннес в Южной Австралии на полуострове Йорк. По словам ученых, регион расположен почти в 200 километрах от ближайшей известной популяции на острове Кенгуру.

Результаты нового исследования основаны на повторном анализе нескольких фотографий, сделанных в охраняемой зоне в период с 2004 по 2011 год. Камеры зафиксировали близкородственного западного карликового опоссума (Cercartetus concinnus), но два животных, сфотографированных в декабре 2006 года, выделялись. Вместо белой шерсти на животе, как у западных карликовых опоссумов, ученые заметили серую шерсть на брюхе, что характерно для маленьких карликовых опоссумов.

По словам соавтора исследования и эколога из Университета Аделаиды, доктора Софи Пети, в музеях и предыдущих исследованиях нет сведений о популяции маленьких карликовых опоссумов на полуострове Йорк.

Фотография карликового опоссума, сделанная во время обследований с использованием ловушек на полуострове Йорк в период с 2004 по 2011 год Фото: University of Adelaide

Хотя животные внешне немного отличались от западных карликовых опоссумов, их обозначили как молодых особей, поскольку никто в команде не ожидал обнаружить новый вид млекопитающих на полуострове Йорк. Однако теперь ученые считают, что в изначальном анализе допущена ошибка. Если результаты новой работы подтвердятся, популяция на полуострове Йорк будет представлять собой ранее не обнаруженную популяцию, которая, возможно, была изолирована в течение тысяч лет после того, как повышение уровня моря отделило остров Кенгуру от материка.

