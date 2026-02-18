Найкрихітнішого опосума у світі знайшли там, де його бути не повинно: де ховається тварина (фото)

Нове дослідження показує, що крихітний ссавець, що важить не більше ніж пів кілограма, можливо, ховається у Південній Австралії.

Маленький карликовий опосум (Cercartetus lepidus) важить менше ніж 500 грамів і вважається одним із найменших ссавців в Австралії, а також найкрихітнішим опосумом у світі. Ці мініатюрні тварини, як відомо, харчуються нектаром, пилком і комахами, а також живуть на обмеженій території. Утім, останнє може змінитися, пише Popular Science.

Опосуми мешкають у США і деяких частинах Канади, тоді як карликові опосуми мешкають в Австралії, Новій Зеландії та Китаї. Наразі відомо, що крихітні карликові опосуми мешкають тільки в Тасманії, деяких частинах штатів Вікторія і Південна Австралія, а також на острові Кенгуру. Однак результати нового дослідження показують, що ситуація може істотно змінитися.

Нові дані вказують на те, що популяція маленьких карликових опосумів також може мешкати в національному парку Дхілба Гууранда-Іннес у Південній Австралії на півострові Йорк. За словами вчених, регіон розташований майже за 200 кілометрів від найближчої відомої популяції на острові Кенгуру.

Результати нового дослідження ґрунтуються на повторному аналізі кількох фотографій, зроблених в зоні, що охороняється, в період з 2004 по 2011 рік. Камери зафіксували близькоспорідненого західного карликового опосума (Cercartetus concinnus), але дві тварини, сфотографовані в грудні 2006 року, виділялися. Замість білої шерсті на животі, як у західних карликових опосумів, учені помітили сіру шерсть на череві, що характерно для маленьких карликових опосумів.

За словами співавтора дослідження та еколога з Університету Аделаїди, доктора Софі Петі, у музеях і попередніх дослідженнях немає відомостей про популяцію маленьких карликових опосумів на півострові Йорк.

Фотографія карликового опосума, зроблена під час обстежень з використанням пасток на півострові Йорк у період з 2004 по 2011 рік Фото: University of Adelaide

Хоча тварини зовні трохи відрізнялися від західних карликових опосумів, їх позначили як молодих особин, оскільки ніхто в команді не очікував виявити новий вид ссавців на півострові Йорк. Однак тепер учені вважають, що в початковому аналізі допущено помилку. Якщо результати нової роботи підтвердяться, популяція на півострові Йорк буде являти собою раніше не виявлену популяцію, яка, можливо, була ізольована протягом тисяч років після того, як підвищення рівня моря відокремило острів Кенгуру від материка.

