Причудливые зубки. Австралийские ученые по кусочкам воспроизвели зубастого предка современных вомбатов

Крепкий предок вомбата с мощным укусом бродил когда-то по пышной австралийской глубинке около 25 миллионов лет назад, поедая фрукты и орехи. Об этом свидетельствуют окаменелости, обнаруженные австралийскими учеными.

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Команде ученых из Университета Флиндерса удалось собрать настоящий доисторический пазл — окаменелости, найденные в отдаленной Северной территории Австралии. Благодаря этому они обнаружили давно вымершего сумчатого млекопитающего по имени Mukupirna fortidentata, рассказывает Phys.org.

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Вомбатовые — семья млекопитающих из сумчатых когорты, которая сегодня довольно распространена в Австралии и Тасмании. Обычно они живут в норах, а внешний вид несколько напоминает "помесь" кота с медведем, длиной до 1 м. Первые европейские поселенцы в Австралии ошибочно принимали этих животных за маленьких медведей.

Интересно, что в их честь названы город, астероид, музыкальная группа и даже противотанковое орудие.

Палеонтологи также идентифицировали древнего опоссума, по имени Chunia pledgei, который, по их словам, имел "причудливые зубы, похожие на ореховые зернышки".

Артур Кричтон из Палеонтологической лаборатории Университета Флиндерса делится: "Эти интересные животные принадлежат к давно вымершим сумчатым, не оставив современных потомков. Поэтому их изучение помогает рассматривать группы выживших сегодня вомбатов и опоссумов сквозь более широкую призму эволюции".

Окаменелости были обнаружены во время нескольких раскопок за последнее десятилетие, что позволило команде воссоздать архаических животных в лаборатории.

Похожее на современных вомбатов существо могло похвастаться мощным укусом, вероятно, питалось твердыми фруктами и орехами и, как считалось, весило до 50 килограммов. А это со своей стороны делает ее одним из самых больших сумчатых, живших в те времена.

Кроме того, древнее животное связано с Mukupirna nambensis — открытым в 2020 году гигантским родственником, который был бы настоящим карликом по сравнению с большинством современных вомбатов.

Левая нижняя челюсть Mukupirna fortidentata по сравнению с нижней челюстью южного волосатаного вомбата Фото: Arthur Crichton (Flinders University)

Доподлинно неизвестно, что именно привело к вымиранию этого зверя, однако он исчез в период изменения климата, когда древние лесные регионы в центре Австралии становились все более засушливыми, как отмечают исследователи. Тогда эта популяция вомбатов счастливо процветала, однако где-то к концу позднего олигоцена вымерла полностью (25-23 миллиона лет назад).

По словам Кричтона, о раннем опоссуме из семьи Ektopondontidae известно меньше, ведь это удивительно "соблазнительно редкая" находка. Тем не менее исследователям удалось узнать, что у этого древнего животного была лемурообразная морда с "очень причудливыми зубами".

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