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Технології та наука

Химерні зубки. Австралійські вчені по шматочках відтворили зубастого предка сучасних вомбатів

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Фото: Flinders University | Близький родич Mukupirna fortidentata, реконструкція

Кремезний предок вомбата з потужним укусом блукав колись пишною австралійською глибинкою близько 25 мільйонів років тому, поїдаючи фрукти та горіхи. Про це свідчать скам'янілості, знайдені австралійськими вченими.

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Команді вчених з Університету Фліндерса вдалося зібрати разом справжній доісторичний пазл — скам'янілості, знайдені у віддаленій Північній території Австралії. Завдяки цьому вони виявили давно вимерлого сумчастого ссавця, на ім'я Mukupirna fortidentata, розповідає Phys.org.

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Вомбатові — це родина ссавців із когорти сумчастих, яка сьогодні доволі поширена в Австралії та Тасманії. Зазвичай вони живуть в норах, а зовнішній вигляд дещо нагадує "помісь" кота з ведмедем, довжиною до 1 м. Перші європейські поселенці в Австралії помилково приймали цих тварин за маленьких ведмедів.

Цікаво, що на їхню честь названо місто, астероїд, музичний гурт і навіть протитанкову гармату.

Палеонтологи також ідентифікували стародавнього опосума, на ім'я Chunia pledgei, який, за їхніми словами, мав "химерні зуби, схожі на горіхові зернятка".

Артур Крічтон з Палеонтологічної лабораторії Університету Фліндерса ділиться: "Ці цікаві тварини належать до сумчастих, які давно вимерли, не залишивши сучасних нащадків. Тому їхнє вивчення допомагає розглядати групи вомбатів і опосумів, які вижили сьогодні, крізь ширшу призму еволюції".

Скам'янілості виявили під час кількох розкопок за останнє десятиліття, що дозволило команді відтворити архаїчних тварин у лабораторії.

Схожа на сучасних вомбатів істота могла похвалитися потужним укусом, ймовірно, харчувалася твердими фруктами та горіхами і, як вважалося, важила до 50 кілограмів. А це зі свого боку робить її одним з найбільших сумчастих, які жили в ті часи.

Окрім цього, древня тварина пов'язана з Mukupirna nambensis — відкритим у 2020 році гігантським родичем, який був би справжнім карликом порівняно з більшістю сучасних вомбатів.

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Ліва нижня щелепа Mukupirna fortidentata порівняно з нижньою щелепою південного волохатоносого вомбата
Фото: Arthur Crichton (Flinders University)

Достеменно невідомо, що саме спричинило вимирання цього звіра, однак він зник у період зміни клімату, коли стародавні лісові регіони в центрі Австралії ставали все посушливішими, як зазначають дослідники. Тоді ж ця популяція вомбатів щасливо процвітала, однак десь до кінця пізнього олігоцену повністю вимерла (25-23 мільйони років тому).

За словами Крічтона, про раннього опосума з родини Ektopondontidae відомо менше, адже це на диво "спокусливо рідкісна" знахідка. А проте, дослідникам вдалося дізнатися, що в цієї древньої тварини була лемуроподібна морда з "дуже химерними зубами".

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