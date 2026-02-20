45 000 китов были уничтожены: несмотря на глобальный запрет люди все еще истребляют гигантов

В 1986 году был введен глобальный запрет на китобойный промысел и все же, три страны до сих пор продолжают убивать морских гигантов в океане.

С момента вступления в силу знакового моратория на китобойный промысел прошло 40 лет, однако активисты заявляют, что тысячи китов по-прежнему истребляются небольшой группой стран, которые используют лазейки и искажают правила. Статистика свидетельствует о том, что с 1986 три страны уничтожили 45 000 китов, пишет IFLScience.

Международная китобойная комиссия (IWC) была создана в 1946 году для предотвращения исчезновения нескольких видов морских гигантов, которые оказались на грани вымирания из-за китобойного промысла предыдущих столетий. В результате, после долгих и напряженных дебатов, в 1986 году, был введен глобальный мораторий, остановивший весь коммерческий китобойный промысел.

Частично это сработало: десятки стран прекратили коммерческую китобойную деятельность, а многие популяции морских гигантов постепенно начали восстанавливаться. Однако правительства трех стран — Исландии, Японии и Норвегии — продолжают разрешать китобойный промысел. По оценкам, с момента введения моратория в 1986 году только эти страны убили около 45 000 китов.

Отметим, что мораторий содержал несколько узких исключений, которые позволяли продолжать китобойный промысел при строгих условиях. Это включало научные исследования, а также коренные общины, которые зависят от китового мяса как источника пищи и имеют глубокую культурную связь с китобойным промыслом.

Однако Исландия, Япония и Норвегия все еще продолжают использовать эти лазейки, продвигая аргумент о том, что популяции китов восстановились достаточно, чтобы возобновить "устойчивый" коммерческий китобойный промысел.

Известно, что в течении 20 века китобойная промышленность истребила около 2,9 миллиона китов, включая до 90% синих китов и 70% финвалов — двух крупнейших животных на планете. Считается, что это самое масштабное уничтожение любого животного по общей биомассе в истории человечества.

