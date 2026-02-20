45 000 китів було знищено: попри глобальну заборону люди все ще винищують гігантів

У 1986 році було введено глобальну заборону на китобійний промисел і все ж, три країни досі продовжують вбивати морських гігантів в океані.

З моменту набрання чинності знакового мораторію на китобійний промисел минуло 40 років, проте активісти заявляють, що тисячі китів, як і раніше, винищуються невеликою групою країн, які використовують лазівки і спотворюють правила. Статистика свідчить про те, що з 1986 три країни знищили 45 000 китів, пише IFLScience.

Міжнародна китобійна комісія (IWC) була створена в 1946 році для запобігання зникненню кількох видів морських гігантів, які опинилися на межі вимирання через китобійний промисел попередніх століть. У результаті, після довгих і напружених дебатів, у 1986 році, було запроваджено глобальний мораторій, який зупинив весь комерційний китобійний промисел.

Частково це спрацювало: десятки країн припинили комерційну китобійну діяльність, а багато популяцій морських гігантів поступово почали відновлюватися. Однак уряди трьох країн — Ісландії, Японії та Норвегії — продовжують дозволяти китобійний промисел. За оцінками, з моменту введення мораторію в 1986 році тільки ці країни вбили близько 45 000 китів.

Зазначимо, що мораторій містив кілька вузьких винятків, які дозволяли продовжувати китобійний промисел за суворих умов. Це включало наукові дослідження, а також корінні громади, які залежать від китового м'яса як джерела їжі та мають глибокий культурний зв'язок з китобійним промислом.

Однак Ісландія, Японія і Норвегія все ще продовжують використовувати ці лазівки, просуваючи аргумент про те, що популяції китів відновилися достатньо, щоб відновити "стійкий" комерційний китобійний промисел.

Відомо, що протягом 20 століття китобійна промисловість винищила близько 2,9 мільйона китів, включно з до 90% синіх китів і 70% фінвалів — двох найбільших тварин на планеті. Вважається, що це наймасштабніше знищення будь-якої тварини за загальною біомасою в історії людства.

