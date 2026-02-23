Тайну захоронения принцессы Багич раскрыли: почему ученые ошибались (фото)

Команда исследователей разгадала давнюю загадку датировки римского деревянного гроба железного века, обнаруженного на побережье Балтийского моря. Захоронение, известное как "Принцесса Багич", смущало ученых, поскольку различные методы давали противоречивые результаты датировки.

В исследовании, проведенном под руководством доктора Марты Хмиль-Хрзановской, для определения истинного возраста гроба была применена дендрохронология, или датировка по годовым кольцам деревьев, пишет Arkeonews.

На протяжении многих лет археологи пытались решить проблему расхождения почти в столетие между типологическим анализом погребальных даров и результатами радиоуглеродного анализа человеческих останков. Новое исследование подтвердило, что захоронение датируется началом II века н. э.

Гроб впервые обнаружили в 1898 году вблизи Багича на польском побережье Балтийского моря после того, как из-за береговой эрозии обвалилась часть скалы. Береговая линия в этом регионе может отступать на метр в год, постепенно обнажая древние останки, захороненные веками.

Деревянный гроб был связан с культурой Вельбарк, которая существовала между I и IV веками н. э. Общины этой культуры часто хоронили своих умерших в выдолбленных дубовых бревнах или могилах, выстланных органическими материалами. Поскольку кислые почвы в Померании обычно разрушают древесину, гроб из Багича остается единственным хорошо сохранившимся образцом такого типа в Польше.

Внутри дубового гроба лежали останки молодой женщины, а также бронзовые украшения, в частности фибула, браслеты, декоративная булавка и ожерелье из янтаря и стеклянных бусин. В ранних записях о раскопках также упоминаются деревянный табурет и кожа крупного рогатого скота, хотя они не сохранились.

Внутри дубового гроба лежали останки молодой женщины, а также бронзовые украшения, в частности фибула, браслеты, декоративная булавка и ожерелье из янтаря и стеклянных бусин Фото: Public Domain

Благодаря богатым украшениям и тому, что захоронение, судя по всему, было изолированным, ранние исследователи предположили, что она имела высокий социальный статус, что дало повод для прозвища "Принцесса Багича". Более поздние раскопки обнаружили поблизости кладбище, что свидетельствует о том, что она была частью более широкого захоронения, а не уникальной элитной фигурой.

Настоящая дискуссия велась вокруг даты захоронения. В 1980-х годах типологическое исследование бронзовых предметов указало на дату между 110/120 и 160 годами н. э., что соответствовало римскому периоду в Центральной Европе.

Однако радиоуглеродное исследование, проведенное в 2018 году на одном из зубов женщины, определило дату захоронения между 113 годом до н. э. и 65 годом н. э. Эта разница почти в 100 лет создала серьезную неопределенность.

Исследователи изучили дубовый гроб с помощью дендрохронологии. Сравнивая структуру годовых колец дерева с установленными региональными хронологиями, они определили, что дуб был срублен примерно в 120 году н. э., с погрешностью в семь-восемь лет. Этот результат подкрепил предыдущее типологическое датирование и продемонстрировал, что результат радиоуглеродного анализа был ошибочным.

Дальнейший анализ объяснил, почему радиоуглеродное датирование было смещено в прошлое. Тестирование стабильных изотопов показало, что женщина потребляла пищу, богатую животным белком и пресноводной рыбой. Рыба, обитающая в реках и озерах, может поглощать древний растворенный углерод из известняка и ледниковых отложений.

Когда люди едят эту рыбу, их кости могут впитывать более старый углерод, создавая то, что ученые называют эффектом накопления. В результате радиоуглеродные тесты могут сделать людей на десятки лет старше, чем они были на самом деле.

Экологические факторы, вероятно, усилили этот эффект. Вода в этом регионе была умеренно жесткой и содержала повышенное количество растворенных карбонатов, которые могли поглощать водные организмы. Этот более старый углерод затем попадал в пищевую цепь и искажал результаты радиоуглеродных измерений.

Анализ изотопов стронция добавил еще один уровень сложности, показав значения, похожие на те, что были обнаружены в некоторых частях Скандинавии, включая Эланд. Однако ледниковая геология Померании создает подобные следы стронция, что делает невозможным подтверждение того, была ли эта женщина мигранткой или местной жительницей.

Радиоуглеродное датирование, хотя и пользуется широким доверием, может давать обманчивые результаты, если не учитывать полностью рацион питания и окружающую среду. Дендрохронология, при наличии сохранившейся древесины, может обеспечить высокую точность датирования.

Соединив типологию, радиоуглеродный анализ, стабильные изотопы, данные о стронции и исследования древесных колец, команда установила надежную хронологию, закрепленную около 120 года н. э.

