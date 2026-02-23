Таємницю поховання принцеси Багіч розкрили: чому вчені помилялися (фото)

Команда дослідників розгадала давню загадку датування римської дерев'яної труни залізної доби, виявленої на узбережжі Балтійського моря. Поховання, відоме як "Принцеса Багіч", бентежило вчених, оскільки різні методи давали суперечливі результати датування.

У дослідженні, проведеному під керівництвом доктора Марти Хміль-Хрзановської, для визначення справжнього віку труни було застосовано дендрохронологію, або датування за річними кільцями дерев, пише Arkeonews.

Упродовж багатьох років археологи намагалися вирішити проблему розбіжності майже в століття між типологічним аналізом похоронних дарів і результатами радіовуглецевого аналізу людських останків. Нове дослідження підтвердило, що поховання датується початком II століття н. е.

Труну вперше виявили в 1898 році поблизу Багіча на польському узбережжі Балтійського моря після того, як через берегову ерозію обвалилася частина скелі. Берегова лінія в цьому регіоні може відступати на метр на рік, поступово оголюючи стародавні останки, поховані століттями.

Дерев'яна труна була пов'язана з культурою Вельбарк, яка існувала між I і IV століттями н. е. Спільноти цієї культури часто ховали своїх померлих у видовбаних дубових колодах або могилах, вистелених органічними матеріалами. Оскільки кислі ґрунти в Померанії зазвичай руйнують деревину, труна з Багіча залишається єдиним добре збереженим зразком такого типу в Польщі.

Усередині дубової труни лежали останки молодої жінки, а також бронзові прикраси, зокрема фібула, браслети, декоративна шпилька та намисто з бурштину і скляних намистин. У ранніх записах про розкопки також згадуються дерев'яний табурет і шкіра великої рогатої худоби, хоча вони не збереглися.

Завдяки багатим прикрасам і тому, що поховання, судячи з усього, було ізольованим, ранні дослідники припустили, що вона мала високий соціальний статус, що дало привід для прізвиська "Принцеса Багіча". Пізніші розкопки виявили поблизу кладовище, що свідчить про те, що вона була частиною більш широкого поховання, а не унікальною елітною фігурою.

Справжня дискусія точилася навколо дати поховання. У 1980-х роках типологічне дослідження бронзових предметів вказало на дату між 110/120 і 160 роками н. е., що відповідало римському періоду в Центральній Європі.

Однак радіовуглецеве дослідження, проведене в 2018 році на одному із зубів жінки, визначило дату поховання між 113 роком до н. е. і 65 роком н. е. Ця різниця майже в 100 років створила серйозну невизначеність.

Дослідники вивчили дубову труну за допомогою дендрохронології. Порівнюючи структуру річних кілець дерева з встановленими регіональними хронологіями, вони визначили, що дуб був зрубаний приблизно в 120 році н. е., з похибкою в сім-вісім років. Цей результат підкріпив попереднє типологічне датування і продемонстрував, що результат радіовуглецевого аналізу був хибним.

Подальший аналіз пояснив, чому радіовуглецеве датування було зміщене в минуле. Тестування стабільних ізотопів показало, що жінка споживала їжу, багату на тваринний білок і прісноводну рибу. Риба, що мешкає в річках і озерах, може поглинати стародавній розчинений вуглець з вапняку та льодовикових відкладень.

Коли люди їдять цю рибу, їхні кістки можуть вбирати старіший вуглець, створюючи те, що вчені називають ефектом накопичення. В результаті радіовуглецеві тести можуть зробити людей на десятки років старшими, ніж вони були насправді.

Екологічні фактори, ймовірно, посилили цей ефект. Вода в цьому регіоні була помірно жорсткою і містила підвищену кількість розчинених карбонатів, які могли поглинати водні організми. Цей старіший вуглець потім потрапляв у харчовий ланцюг і спотворював результати радіовуглецевих вимірювань.

Аналіз ізотопів стронцію додав ще один рівень складності, показавши значення, схожі на ті, що були виявлені в деяких частинах Скандинавії, включаючи Еланд. Однак льодовикова геологія Померанії створює подібні сліди стронцію, що унеможливлює підтвердження того, чи була ця жінка мігранткою, чи місцевою жителькою.

Радіовуглецеве датування, хоча й користується широкою довірою, може давати оманливі результати, якщо не враховувати повністю раціон харчування та навколишнє середовище. Дендрохронологія, за наявності збереженої деревини, може забезпечити високу точність датування.

Поєднавши типологію, радіовуглецевий аналіз, стабільні ізотопи, дані про стронцій та дослідження деревних кілець, команда встановила надійну хронологію, закріплену близько 120 року н. е.

