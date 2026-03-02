Черепахи откладывают яйца среди пластиковых "камней": ученые обнаружили тревожные изменения (фото)

Морские черепахи на протяжении веков возвращаются на отдаленный вулканический остров в Южной Атлантике, чтобы отложить яйца в теплом песке. Однако последние исследования показали, что это место гнездования больше не формируется только волнами и ветром.

На некоторых участках пляжа в осадке содержатся странные "пластиковые камни", что вызывает новые опасения относительно загрязнения моря и долгосрочного влияния человеческой деятельности на природу, пишет IFLScience.

Это открытие касается острова Триндаде, расположенного примерно в 1140 километрах от побережья бразильского штата Эспириту-Санту. В 2019 году исследователи заметили необычные синие и зеленые камни, разбросанные по берегу.

Позже химический анализ показал, что это вовсе не природные камни. Они состояли из осадка, смешанного с расплавленным пластиком, который, вероятно, образовался, когда выброшенные пластиковые отходы подверглись воздействию высоких температур и соединились с вулканическим материалом.

Дальнейшее исследование подтвердило, что эти так называемые "пластикласты" присутствовали на шести пляжах острова, особенно на пляже Тартугас. Это место известно как важная зона гнездования зеленой черепахи Chelonia mydas. Исследователи обнаружили, что во многих черепашьих гнездах были пластиковые камни, закопанные на глубину до 10 сантиметров под поверхностью.

Фернанда Авелар Сантос из Государственного университета Сан-Паулу, главный автор исследования, предупредила, что такие материалы могут иметь геологическое значение. "Одним из требований для признания антропоцена новой геологической эпохой, что до сих пор является предметом дискуссий, является именно наличие искусственных материалов, закопанных в отложениях. Поскольку они находились на глубине до 10 сантиметров под поверхностью в гнездах, это потенциальное место накопления на следующий миллион лет", — сказала она в заявлении.

Фото: Fernanda Avelar Santos

Сантос добавила: "Химические тесты определили, что это были веревки из полиэтилена высокой плотности [HDPE] и красители, содержащие медь, металл, который придает им зеленый цвет. Это вызывает тревогу в отношении морских видов деятельности, таких как рыболовство и судоходство, которые являются источником морского загрязнения, крупнейшего в мире".

Исследование также задокументировало, как пластиковые камни отличались в зависимости от их расположения. У воды они выглядели округлыми и гладкими после многократного контакта с волнами. Далее вглубь суши, где эрозия была слабее, они оставались острыми и угловатыми. "Это указывает на то, что пластик является частью геологического цикла пляжа, с характеристиками, очень похожими на песчинки и обломки скал", — пояснила Сантос.

Хотя точное воздействие на черепашат остается предметом исследования, ученые изучают, как микропластик влияет на живые организмы в более широком смысле. Некоторые исследования указывают на возможную химическую токсичность и нарушение эндокринной системы, а другие отмечают физический риск, который представляют мелкие частицы, попадающие в пищеварительную систему.

Микропластик сейчас обнаружен почти во всех средах на Земле, от глубоководных океанских траншей до экосистем Антарктики. Его распространение выходит за пределы видимого мусора. Как показал случай с островом Триндаде, пластиковые отходы могут встраиваться в геологические слои, вливаясь в природные процессы таким образом, что могут сохраняться тысячи или даже миллионы лет.

Это исследование иллюстрирует, что морское загрязнение не остается на поверхности. Оно становится частью песка, где гнездятся черепахи, и частью осадка, формирующего береговые линии. Понимание того, как образуются и распространяются пластиковые скалы, является важным для оценки долгосрочных последствий человеческих отходов. То, что когда-то казалось временным мусором, на самом деле может оставить после себя длительный геологический след.

