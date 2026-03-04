Находкам тысячи лет: археологи раскопали древние артефакты в Швейцарии (фото)

В северо-западной Швейцарии, в долине Лейменталь, археологи обнаружили бронзовый топор и булавку для одежды, датированные бронзовым веком. Эти предметы вызвали новые вопросы о ритуальных захоронениях и доисторических сетях в регионе.

Об артефактах сообщила Archäologie Baselland после полевых исследований, проведенных летом 2024 года. Они были найдены на крутом склоне под Шлоссфельсе, скалистым выступом над пограничной деревней Бург-им-Лейменталь близ Франции, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По данным исследователей, бронзовый топор имеет длину около 22 сантиметров, но его прочное литье и вес придают ему впечатляющий вид. Неподалеку ученые также нашли бронзовую булавку для одежды.

Открытие сделал волонтер, который использовал металлоискатель во время систематических разведок. Топор был спрятан в кармане скалы, заполненном грунтом. Эта деталь заставила археологов задуматься над тем, был ли он размещен там намеренно.

Это место не является новым для исследователей. В 1858 году из той же скальной формации был извлечен бронзовый серп. Все известные предметы из этого места датируются средним бронзовым веком.

Поскольку в Шлоссфельсене было найдено несколько предметов бронзового века, археологи предполагают, что топор и булавка когда-то могли быть частью большего клада. Такие клады часто содержали инструменты, оружие, украшения и необработанный металл.

Топор был спрятан в кармане скалы, заполненном грунтом Фото: Archäologie Baselland

Во многих случаях эксперты интерпретируют эти находки как ритуальные жертвы божествам. Предметы прятали в землю, засовывали в расщелины скал или погружали в болота и реки, возможно, в рамках религиозных обрядов.

Топор из Бурга принадлежит к особому типу, известному как "тип Гренхена", топора с фланцем, впервые обнаруженного после находки 1856 года в Гренхене. В том раннем хранилище было четыре топора, четыре серпа и часть меча.

С тех пор подобные топоры, найденные в регионе Юра, группируются под этим названием. Недавно обнаруженный экземпляр подтверждает мнение, что этот тип топора был широко распространен в северо-западной Швейцарии в средний бронзовый век.

Археологические находки из соседних поселений подкрепляют эту интерпретацию. Находки из Родерсдорфа и других общин свидетельствуют, что эта территория была заселена в тот же период. В 1998 году в Бидертале, всего в километре от Бурга-им-Лейменталя, был обнаружен значительный клад бронзового века.

Во многих случаях эксперты интерпретируют эти находки как ритуальные жертвы божествам Фото: Archäologie Baselland

Вместе эти места указывают на активный доисторический ландшафт, соединявший пути между долинами Рейна и Роны. Плодородные равнины и доступ к горным перевалам делали этот регион ценным для поселения, обмена и, возможно, ритуальной деятельности.

Недавно найденные предметы сейчас выставлены в Историческом музее Базеля в Барфюссеркирхе в рамках выставки "Schatzfunde" ("Находки сокровищ"). Выставка также представляет кельтские золотые и серебряные монеты из Арисдорфа, что позволяет рассматривать находки бронзового века в более широком региональном контексте.

Важно

Десятки саркофагов и артефакты: археологи обнаружили масштабное захоронение времен Древнего Египта

Независимо от того, является ли топор отдельной находкой или остатком некогда большего сокровища, он подтверждает, что 3500 лет назад общины в регионе Юра занимались металлообработкой, торговлей и ритуальными практиками. Каждый предмет, найденный на таких местах, как Бург-им-Лейменталь, помогает выяснить, как люди организовывали свою экономику, верования и связи в этом регионе.

Ранее Фокус писал о документе, который подтвердил существование мифического короля Кашкаша. Небольшой фрагмент арабского текста, найденный внутри цитадели Старой Донголы.

Также мы рассказывали о таинственной скульптуре, которую обнаружили в Испании. Известняковая скульптура, которая позже получила название "Дама из Эльче", стала одним из самых известных образцов древнего иберийского искусства.