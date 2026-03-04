Знахідкам тисячі років: археологи розкопали древні артефакти у Швейцарії (фото)

У північно-західній Швейцарії, в долині Лейменталь, археологи виявили бронзову сокиру та шпильку для одягу, датовані бронзовою добою. Ці предмети викликали нові питання про ритуальні поховання та доісторичні мережі в регіоні.

Про артефакти повідомила Archäologie Baselland після польових досліджень, проведених влітку 2024 року. Вони були знайдені на крутому схилі під Шлоссфельсе, скелястим виступом над прикордонним селом Бург-ім-Лейменталь поблизу Франції, пише Arkeonews.

За даними дослідників, бронзова сокира має довжину близько 22 сантиметрів, але її міцне лиття та вага надають їй вражаючого вигляду. Неподалік вчені також знайшли бронзову шпильку для одягу.

Відкриття зробив волонтер, який використовував металошукач під час систематичних розвідок. Сокира була захована в кишені скелі, заповненій ґрунтом. Ця деталь змусила археологів замислитися над тим, чи була вона розміщена там навмисно.

Це місце не є новим для дослідників. У 1858 році з тієї ж скельної формації було вилучено бронзовий серп. Усі відомі предмети з цього місця датуються середньою бронзовою добою.

Оскільки в Шлоссфельсені було знайдено кілька предметів бронзової доби, археологи припускають, що сокира і шпилька колись могли бути частиною більшого скарбу. Такі скарби часто містили інструменти, зброю, прикраси та необроблений метал.

У багатьох випадках експерти інтерпретують ці знахідки як ритуальні жертви божествам. Предмети ховали в землю, засовували в ущелини скель або занурювали в болота і річки, можливо, в рамках релігійних обрядів.

Сокира з Бурга належить до особливого типу, відомого як "тип Гренхена", сокири з фланцем, вперше виявленої після знахідки 1856 року в Гренхені. У тому ранньому сховищі було чотири сокири, чотири серпи та частина меча.

З того часу подібні сокири, знайдені в регіоні Юра, групуються під цією назвою. Нещодавно виявлений екземпляр підтверджує думку, що цей тип сокири був широко поширений у північно-західній Швейцарії в середній бронзовій добі.

Археологічні знахідки з сусідніх поселень підкріплюють цю інтерпретацію. Знахідки з Родерсдорфа та інших громад свідчать, що ця територія була заселена в той самий період. У 1998 році в Бідерталі, лише за кілометр від Бурга-ім-Лейменталя, було виявлено значний скарб бронзової доби.

Разом ці місця вказують на активний доісторичний ландшафт, що з'єднував шляхи між долинами Рейну та Рони. Родючі рівнини та доступ до гірських перевалів робили цей регіон цінним для поселення, обміну та, можливо, ритуальної діяльності.

Нещодавно знайдені предмети зараз виставлені в Історичному музеї Базеля в Барфюссеркірхе в рамках виставки "Schatzfunde" ("Знахідки скарбів"). Виставка також представляє кельтські золоті та срібні монети з Арісдорфа, що дозволяє розглядати знахідки бронзової доби в ширшому регіональному контексті.

Незалежно від того, чи сокира є окремою знахідкою, чи залишком колись більшого скарбу, вона підтверджує, що 3500 років тому громади в регіоні Юра займалися металообробкою, торгівлею та ритуальними практиками. Кожен предмет, знайдений на таких місцях, як Бург-ім-Лейменталь, допомагає з'ясувати, як люди організовували свою економіку, вірування та зв'язки в цьому регіоні.

