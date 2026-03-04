Очень особенный гейзер Земли извергся впервые за 6 лет: выплюнул фонтан "уксуса"

Исследователи зафиксировали извержение гейзера Эхинус в Йеллоустоне, когда он изверг струю горячей воды, кислотность которой сравнима с уксусом.

Гейзер Эхинус в Йеллоустонском национальном парке — крупнейший в мире кислотный гейзер — извергся впервые за шесть лет. Известно, что он является частью очень активного гейзерного бассейна Норрис в Вайоминге и в начале февраля гейзер начал извергать кислоту и воду на высоту до 9 метров, пишет Popular Science.

Кислотные гейзеры, подобные Эхинус, считаются редкими, поскольку кислотная вода, как правило, достаточно сильна, чтобы разрушить породу, из которой состоит система каналов гейзера. Однако кислотный состав воды Эхинуса обусловлен смешиванием кислых газов и нейтральной воды. Это значит, что в воде недостаточно кислоты, чтобы разъедать породу.

По словам исследователей Геологической службы США (USGS), необычный химический состав воды создает интересные образования, формы и цвета. Красный цвет, окружающий гейзерный бассейн, и покрытые кремнеземом колючие камни обусловлены наличием железа, алюминия и мышьяка.

Предыдущие исследования показывают, что диаметр гейзерного бассейна Эхинус достигает около 20 метров, а кислота в нем не концентрирована — простыми словами, не представляет особой опасности для людей. Данные указывают, что кислотность бассейна сравнима с апельсиновым соком или уксусом, однако температура воды может достигать более 93 градусов по Цельсию, а потому туристам следует быть осторожнее.

Геологи считают, что до 1948 года гейзер Эхинус оставался в спящем состоянии, за исключением нескольких инцидентов. В 1970-х годах он извергался с регулярными интервалами от 40 до 80 минут, а в 1980-х и 1990-х годах извержения стали более интенсивными — некоторые из них длились более 90 минут. К началу 2000-х годов извержения начали стихать, и активность стала гораздо менее частой по мере похолодания.

Настоящее пробуждение гейзера произошло осенью 2017 года: с 18 октября по 10 ноября Эхинус извергался примерно каждые пару часов, а затем активность прекратилась. Однако в январе 2018 и 2019 годов, а также в декабре 2020 года гейзер вновь пробудился.

В начале февраля 2026 года ученые зафиксировали первое извержение гейзера Эхинус с 2020 года. Исследователи заметили, что поверхность гейзера пришла в движение, а он начал выбрасывать больше воды по водоотводному каналу. Начиная с 16 февраля, извержения стали повторяться каждые два-пять часов, длились около двух-трех минут, а уровень воды достигал 6-9 метров.

