Дуже особливий гейзер Землі вивергнувся вперше за 6 років: виплюнув фонтан "оцту"

Дослідники зафіксували виверження гейзера Ехінус у Єлловстоні, коли він виверг струмінь гарячої води, кислотність якої можна порівняти з оцтом.

Гейзер Ехінус у Єлловстонському національному парку — найбільший у світі кислотний гейзер — вивергнувся вперше за шість років. Відомо, що він є частиною дуже активного гейзерного басейну Норріс у Вайомінгу, і на початку лютого гейзер почав вивергати кислоту і воду на висоту до 9 метрів, пише Popular Science.

Кислотні гейзери, подібні до Ехінуса, вважаються рідкісними, оскільки кислотна вода, як правило, досить сильна, щоб зруйнувати породу, з якої складається система каналів гейзера. Однак кислотний склад води Ехінуса зумовлений змішуванням кислих газів і нейтральної води. Це означає, що у воді недостатньо кислоти, щоб роз'їдати породу.

За словами дослідників Геологічної служби США (USGS), незвичайний хімічний склад води створює цікаві утворення, форми і кольори. Червоний колір, що оточує гейзерний басейн, і вкрите кремнеземом колюче каміння зумовлені наявністю заліза, алюмінію і миш'яку.

Попередні дослідження показують, що діаметр гейзерного басейну Ехінус сягає близько 20 метрів, а кислота в ньому не концентрована — простими словами, не становить особливої небезпеки для людей. Дані вказують, що кислотність басейну можна порівняти з апельсиновим соком або оцтом, проте температура води може сягати понад 93 градуси за Цельсієм, а тому туристам слід бути обережнішими.

Геологи вважають, що до 1948 року гейзер Ехінус залишався в сплячому стані, за винятком кількох інцидентів. У 1970-х роках він вивергався з регулярними інтервалами від 40 до 80 хвилин, а в 1980-х і 1990-х роках виверження стали інтенсивнішими — деякі з них тривали понад 90 хвилин. До початку 2000-х років виверження почали стихати, і активність стала набагато менш частою в міру похолодання.

Справжнє пробудження гейзера відбулося восени 2017 року: з 18 жовтня до 10 листопада Ехінус вивергався приблизно кожні кілька годин, а потім активність припинилася. Однак у січні 2018 і 2019 років, а також у грудні 2020 року гейзер знову прокинувся.

На початку лютого 2026 року вчені зафіксували перше виверження гейзера Ехінус з 2020 року. Дослідники помітили, що поверхня гейзера почала рухатися, а він почав викидати більше води водовідвідним каналом. Починаючи з 16 лютого, виверження стали повторюватися кожні дві-п'ять годин, тривали близько двох-трьох хвилин, а рівень води сягав 6-9 метрів.

