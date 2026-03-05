Деревья в Италии предсказали солнечное затмение: старые ели предупредили молодняк

Исследователи считают, что деревья на горном хребте в Италии предвидели солнечное затмение. Однако новые данные ставят это утверждение под сомнение.

Во время солнечного затмения в октябре 2022 года исследователи отправились в Доломиты — лесистый горный хребет в Италии, чтобы изучить ели. За 14 часов до начала затмения команда зафиксировала нечто странное — повышенную и синхронизированную реакцию елей, пишет Space.

Дальнейший анализ натолкнул ученых на мысль о том, что деревья, вероятно, "предвидели" предстоящее затмение. Команда также пришла к выводу, что более старые деревья первыми обнаружили затмение и общались с более молодыми деревьями посредством электрических реакций.

Группа исследователей под руководством Алессандро Кьолерио из Итальянского технологического института в прошлом году опубликовала статью, в которой подробно описала создание специальных датчиков для измерения электрической активности, производимой елями. Ученые также подробно описали то, что им удалось узнать о коммуникации между елями.

Однако теперь, в новой статье профессор Ариэль Новопланский из Университета Бен-Гуриона в Негеве усомнился в том, что ели в Италии действительно могли предсказать затмение. В своей работе Новопланский и соавтор Хези Ижак ставят под сомнение первоначальное исследование, заявляя, что вывод команды не обязательно основан на проведенных ими процедурах.

В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, действительно ли ели способны общаться друг с другом перед солнечным затмением или здесь замешано нечто иное. Ученые пришли к выводу, что собранные командой Кьолерио доказательства на самом деле не указывают на то, что деревья предвидели солнечное затмение и передавали ту или иную информацию другим деревьям.

Отметим, что в 2022 году Кьолерио создал специальные датчики для измерения "электрома" деревьев — общей электрической активности в живой системе. Далее эти датчики были прикреплены к елям, после чего начали измерять и записывать биоэлектрические сигналы деревьев.

В какой-то момент ученые заметили, что произошла синхронизация этих волновых форм. По словам Кьолерио, в день затмения волновые формы демонстрировали поведение отличающееся от измерений в другие дни — поэтому ученые связали такое поведение с солнечным затмением.

В ходе исследования команда собрала ряд данных об окружающей среде, включая температуру, влажность, скорость ветра, количество осадков и солнечную радиацию, но они не смогли измерить все, например, космические лучи и магнитные поля. Авторы признают, что на поведение елей, вероятно, могли воздействовать и другие факторы, но настаивают, что результаты их работы верны.

С другой стороны, профессор Новопланский, изучающий поведение растений, не согласен с выводами коллег, а также методами исследования. По словам исследователя, результаты связаны с тем, что неподалеку горного хребта произошла гроза и удары молнии — именно это и стало причиной повышенной активности деревьев.

Касательно того, что более старые деревья демонстрировали более высокую электрическую активность в сравнении с молодыми, это может быть объяснено теорией молний. По словам профессора Новопланского, это объясняется тем, что у старых деревьев "образуется большая антенна для восприятия этой электрической активности". Исследователь также ставит под сомнение способность деревьев предвидеть солнечное затмение из-за минимального воздействия солнечного света, проникающего сквозь лес.

