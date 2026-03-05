Дерева в Італії передбачили сонячне затемнення: старі ялини попередили молодняк

Дослідники вважають, що дерева на гірському хребті в Італії передбачали сонячне затемнення. Однак нові дані ставлять це твердження під сумнів.

Під час сонячного затемнення в жовтні 2022 року дослідники вирушили в Доломіти — лісистий гірський хребет в Італії, щоб вивчити ялини. За 14 годин до початку затемнення команда зафіксувала щось дивне — підвищену і синхронізовану реакцію смерек, пише Space.

Подальший аналіз наштовхнув учених на думку про те, що дерева, ймовірно, "передбачали" майбутнє затемнення. Команда також дійшла висновку, що старіші дерева першими виявили затемнення і спілкувалися з молодшими деревами за допомогою електричних реакцій.

Група дослідників під керівництвом Алессандро Кьолеріо з Італійського технологічного інституту торік опублікувала статтю, в якій докладно описала створення спеціальних датчиків для вимірювання електричної активності, яку виробляють ялини. Вчені також докладно описали те, що їм вдалося дізнатися про комунікацію між ялинами.

Однак тепер, у новій статті професор Аріель Новопланський з Університету Бен-Гуріона в Негеві засумнівався в тому, що ялини в Італії дійсно могли передбачити затемнення. У своїй роботі Новопланський і співавтор Хезі Їжак ставлять під сумнів початкове дослідження, заявляючи, що висновок команди не обов'язково базується на проведених ними процедурах.

У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, чи справді смереки здатні спілкуватися одна з одною перед сонячним затемненням, чи тут замішано щось інше. Вчені дійшли висновку, що зібрані командою Кьолеріо докази насправді не вказують на те, що дерева передбачали сонячне затемнення і передавали ту чи іншу інформацію іншим деревам.

Зазначимо, що 2022 року Кьолеріо створив спеціальні датчики для вимірювання "електрому" дерев — загальної електричної активності в живій системі. Далі ці датчики були прикріплені до ялин, після чого почали вимірювати і записувати біоелектричні сигнали дерев.

У якийсь момент учені помітили, що відбулася синхронізація цих хвильових форм. За словами Кьолеріо, у день затемнення хвильові форми демонстрували поведінку, відмінну від вимірювань в інші дні — тому вчені пов'язали таку поведінку із сонячним затемненням.

Під час дослідження команда зібрала низку даних про навколишнє середовище, включно з температурою, вологістю, швидкістю вітру, кількістю опадів і сонячною радіацією, але вони не змогли виміряти все, наприклад, космічні промені та магнітні поля. Автори визнають, що на поведінку смерек, імовірно, могли впливати й інші чинники, але наполягають, що результати їхньої роботи вірні.

З іншого боку, професор Новопланський, який вивчає поведінку рослин, не згоден з висновками колег, а також методами дослідження. За словами дослідника, результати пов'язані з тим, що неподалік гірського хребта сталася гроза та удари блискавки — саме це і стало причиною підвищеної активності дерев.

Щодо того, що старіші дерева демонстрували вищу електричну активність порівняно з молодими, це може бути пояснено теорією блискавок. За словами професора Новопланського, це пояснюється тим, що у старих дерев "утворюється велика антена для сприйняття цієї електричної активності". Дослідник також ставить під сумнів здатність дерев передбачати сонячне затемнення через мінімальний вплив сонячного світла, що проникає крізь ліс.

