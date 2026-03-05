Забытые технологии римских солдат: какие секреты раскрыли таблички из Виндоланды (фото)

Ученые обнаружили, что римские солдаты, которые жили в отдаленном военном форте на севере Англии, вероятно, изготавливали собственные чернила, используя старые техники, которые уже вышли из употребления в других частях римского мира.

Исследователи проанализировали чернила, которые использовались на знаменитых табличках из Виндоланды. Солдаты, которые находились в римском форте Виндоланда, использовали чернила на основе углерода, изготовленные из местных материалов, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Форт Виндоланда расположен к югу от Адрианова вала в северной Англии и считается одним из самых важных археологических памятников, связанных с римской Британией.

Основанный в конце I века н. э., форт выполнял функции как военной базы, так и гражданского поселения. Раскопки там обнаружили тысячи предметов, которые помогают историкам понять повседневную жизнь на северной границе Рима.

Среди важнейших находок — более 1300 тонких деревянных табличек для письма. Эти таблички сохранились почти две тысячи лет, поскольку были похоронены во влажной почве без доступа кислорода. На хрупком дереве до сих пор сохранились рукописные сообщения от солдат, чиновников и гражданских лиц, которые когда-то жили или работали в форте.

Некоторые тексты содержат официальные военные дела, включая списки поставок, в которых упоминаются такие предметы, как пиво, одежда и снаряжение Фото: Public Domain

Доски дают редкое представление о повседневной жизни в римском гарнизоне. Некоторые тексты содержат официальные военные дела, включая списки поставок, в которых упоминаются такие предметы, как пиво, одежда и снаряжение.

Другие — это личные сообщения, включая письма между родственниками и приглашения на празднование дней рождения. Вместе они образуют старейшую и самую большую коллекцию письменных документов из римской Британии.

Хотя историки тщательно изучали тексты в течение десятилетий, о чернилах, которые использовались для их написания, было известно очень мало. Хрупкость табличек затрудняла традиционные лабораторные исследования, поскольку даже незначительный контакт мог повредить тонкое дерево.

Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали методы, которые не требовали физического отбора образцов. Первым шагом было мультиспектральное изображение, которое фотографирует объекты под различными длинами волн света, выходящими за пределы видимого спектра. Инфракрасные изображения показали, что написанное оставалось темным и непрозрачным, что подтвердило, что тексты были написаны чернилами на основе углерода, а не металла.

После определения типа чернил ученые применили рамановскую спектроскопию для изучения углеродных пигментов. Эта техника позволяет идентифицировать материалы, исследуя реакцию их молекул на лазерный свет. Каждый пигмент оставляет специфический спектральный рисунок, что позволяет исследователям сравнить чернила с известными историческими образцами.

Дополнительные тесты включали рентгеновскую флуоресценцию и электронную микроскопию. Эти методы обнаружили небольшие количества элементов, таких как кальций, калий и железо. Такие следы помогли исследователям определить материалы, использованные для изготовления чернил, и среду, в которой они были произведены.

Исследователи идентифицировали по меньшей мере пять типов чернил на углеродной основе среди табличек Фото: G. Vasco et al.

На первый взгляд, таблички кажутся написанными одними и теми же черными чернилами, но химическое исследование выявило несколько разных рецептов. Исследователи идентифицировали по меньшей мере пять типов чернил на углеродной основе среди табличек.

Большинство образцов содержали уголь, полученный в результате сжигания древесины или растительного сырья. Этот тип чернил можно было быстро изготовить из материалов, доступных вблизи форта. Другой тип чернил, известный как бистр, вероятно, получали из сажи, образующейся в результате сжигания древесины, богатой смолой, или других органических веществ.

Два необычных образца были обнаружены на отдельных табличках. Одни чернила содержали химические маркеры "виноградного черного", пигмента, изготовленного из сожженных виноградных лоз и осадков вина. Другое содержало пигмент, изготовленный из костей животных.

Наличие нескольких рецептов свидетельствует о том, что производство чернил в Виндоланде не было стандартизированным. Вместо этого писари, вероятно, использовали любые материалы, доступные внутри форта или в соседних мастерских.

Наличие нескольких рецептов свидетельствует о том, что производство чернил в Виндоланде не было стандартизированным Фото: G. Vasco et al.

Исследование также дает подсказки о том, где производились чернила. Ни одна из сохранившихся табличек не упоминает о приобретении или доставке чернил, хотя другие товары, такие как еда, инструменты и одежда, регулярно упоминаются в письменных записях.

Это отсутствие свидетельствует о том, что чернила производились местно. В римских фортах обычно работали квалифицированные специалисты, известные как имуниты. Эти рабочие были освобождены от регулярных военных обязанностей и работали кузнецами, оружейниками или строителями. В их мастерских были печи, способные вырабатывать тепло, необходимое для создания угля или сажи для чернильных пигментов.

Химические следы, обнаруженные в чернилах, подтверждают это объяснение. Некоторые образцы содержали частицы кварца и силиката, которые, вероятно, происходили со стенок печи и смешались с сажей во время производства.

Одна из табличек предоставила особенно интересные доказательства. Артефакт содержал чернила на основе виноградной лозы, изготовленные из сожженных виноградных лоз. Поскольку виноградная лоза не была широко распространена в северной Британии в римский период, этот пигмент, вероятно, происходил из других регионов империи.

Табличка, судя по всему, была написана римским офицером, возможно, за пределами Виндоланды в другом форте, что позволяет предположить, что чернила могли быть привезены из другого региона, где производство вина было распространено.

Исследователи также отметили, что чернила из виноградной лозы часто ценили за их слегка синеватый цвет и, возможно, считали пигментом высшего качества.

Исследование не только объясняет, как производили чернила, но и помогает защитить хрупкие таблички. Мультиспектральная визуализация и цифровая микроскопия позволили ученым составить карту участков, где минеральные отложения повредили надпись. Анализ также обнаружил вивианит, синеватый минерал, образующийся в средах с низким содержанием кислорода, который помог сохранить деревянные таблички на протяжении веков.

Новый метод тестирования теперь можно использовать для исследования сотен других табличек, которые хранятся в музейных коллекциях и еще не были полностью проанализированы.

Один из самых интересных выводов исследования касается того, как технология распространялась по Римской империи. К III веку н. э. писцы в таких регионах, как Египет и восточное Средиземноморье, начали экспериментировать с чернилами на металлической основе, которые позже превратились в железо-желчные чернила, широко используемые в средневековых рукописях.

Важно

34 гробницы и многочисленные артефакты: археологи обнаружили наследие римских времен в Румынии (фото)

Однако в Виндоланде, расположенной за тысячи километров от этих культурных центров, солдаты продолжали использовать традиционные угольные чернила, которые были распространены на протяжении веков.

Ранее Фокус писал о древних артефактах, обнаруженных в Швейцарии. Археологи нашли бронзовый топор и булавку для одежды, датированные бронзовым веком.

Также мы рассказывали о литейной форме бронзового века, которую нашли в Чехии. Этот артефакт использовали для изготовления копий 3000 лет назад.