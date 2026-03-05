Забуті технології римських солдатів: які секрети розкрили таблички з Віндоланди (фото)

Вчені виявили, що римські солдати, які жили у віддаленому військовому форті на півночі Англії, ймовірно, виготовляли власне чорнило, використовуючи старі техніки, які вже вийшли з ужитку в інших частинах римського світу.

Дослідники проаналізували чорнило, яке використовувалося на знаменитих табличках з Віндоланди. Солдати, які перебували в римському форті Віндоланда, використовували чорнила на основі вуглецю, виготовлені з місцевих матеріалів, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Форт Віндоланда розташований на південь від Адріанового валу в північній Англії і вважається однією з найважливіших археологічних пам'яток, пов'язаних з римською Британією.

Заснований наприкінці I століття н. е., форт виконував функції як військової бази, так і цивільного поселення. Розкопки там виявили тисячі предметів, які допомагають історикам зрозуміти повсякденне життя на північному кордоні Риму.

Серед найважливіших знахідок — понад 1300 тонких дерев'яних табличок для письма. Ці таблички збереглися майже дві тисячі років, оскільки були поховані у вологому ґрунті без доступу кисню. На крихкому дереві досі збереглися рукописні повідомлення від солдатів, чиновників і цивільних осіб, які колись жили або працювали у форті.

Деякі тексти містять офіційні військові справи, включаючи списки поставок, в яких згадуються такі предмети, як пиво, одяг та спорядження Фото: Public Domain

Дошки дають рідкісне уявлення про повсякденне життя в римському гарнізоні. Деякі тексти містять офіційні військові справи, включаючи списки поставок, в яких згадуються такі предмети, як пиво, одяг та спорядження.

Інші — це особисті повідомлення, включаючи листи між родичами та запрошення на святкування днів народження. Разом вони утворюють найстарішу та найбільшу колекцію письмових документів з римської Британії.

Хоча історики ретельно вивчали тексти протягом десятиліть, про чорнило, яке використовувалося для їх написання, було відомо дуже мало. Крихкість табличок ускладнювала традиційні лабораторні дослідження, оскільки навіть незначний контакт міг пошкодити тонке дерево.

Щоб вирішити цю проблему, дослідники використовували методи, які не вимагали фізичного відбору зразків. Першим кроком було мультиспектральне зображення, яке фотографує об'єкти під різними довжинами хвиль світла, що виходять за межі видимого спектра. Інфрачервоні зображення показали, що написане залишалося темним і непрозорим, що підтвердило, що тексти були написані чорнилом на основі вуглецю, а не металу.

Після визначення типу чорнила вчені застосували раманівську спектроскопію для вивчення вуглецевих пігментів. Ця техніка дозволяє ідентифікувати матеріали, досліджуючи реакцію їх молекул на лазерне світло. Кожен пігмент залишає специфічний спектральний малюнок, що дозволяє дослідникам порівняти чорнило з відомими історичними зразками.

Додаткові тести включали рентгенівську флуоресценцію та електронну мікроскопію. Ці методи виявили невеликі кількості елементів, таких як кальцій, калій і залізо. Такі сліди допомогли дослідникам визначити матеріали, використані для виготовлення чорнила, та середовище, в якому воно було вироблено.

Дослідники ідентифікували щонайменше п'ять типів чорнила на вуглецевій основі серед табличок Фото: G. Vasco et al.

На перший погляд, таблички здаються написаними одним і тим самим чорним чорнилом, але хімічне дослідження виявило кілька різних рецептів. Дослідники ідентифікували щонайменше п'ять типів чорнила на вуглецевій основі серед табличок.

Більшість зразків містили вугілля, отримане в результаті спалювання деревини або рослинної сировини. Цей тип чорнила можна було швидко виготовити з матеріалів, доступних поблизу форту. Інший тип чорнила, відомий як бістр, ймовірно, отримували з сажі, що утворювалася в результаті спалювання деревини, багатої на смолу, або інших органічних речовин.

Два незвичайні зразки були виявлені на окремих табличках. Одне чорнило містило хімічні маркери "виноградного чорного", пігменту, виготовленого з спалених виноградних лоз і осадів вина. Інше містило пігмент, виготовлений з кісток тварин.

Наявність декількох рецептів свідчить про те, що виробництво чорнила у Віндоланді не було стандартизованим. Натомість писарі, ймовірно, використовували будь-які матеріали, доступні всередині форту або в сусідніх майстернях.

Наявність декількох рецептів свідчить про те, що виробництво чорнила у Віндоланді не було стандартизованим Фото: G. Vasco et al.

Дослідження також дає підказки про те, де вироблялося чорнило. Жодна з збережених табличок не згадує про придбання або доставку чорнила, хоча інші товари, такі як їжа, інструменти та одяг, регулярно згадуються в письмових записах.

Ця відсутність свідчить про те, що чорнило вироблялося місцево. У римських фортах зазвичай працювали кваліфіковані фахівці, відомі як імуніти. Ці робітники були звільнені від регулярних військових обов'язків і працювали ковалями, зброярами або будівельниками. У їхніх майстернях були печі, здатні виробляти тепло, необхідне для створення вугілля або сажі для чорнильних пігментів.

Хімічні сліди, виявлені в чорнилі, підтверджують це пояснення. Деякі зразки містили частинки кварцу та силікату, які, ймовірно, походили зі стінок печі та змішалися з сажею під час виробництва.

Одна з табличок надала особливо цікаві докази. Артефакт містив чорнило на основі виноградної лози, виготовлене з спалених виноградних лоз. Оскільки виноградна лоза не була широко поширена в північній Британії в римський період, цей пігмент, ймовірно, походив з інших регіонів імперії.

Табличка, судячи з усього, була написана римським офіцером, можливо, за межами Віндоланди в іншому форті, що дозволяє припустити, що чорнило могло бути привезено з іншого регіону, де виробництво вина було поширеним.

Дослідники також відзначили, що чорнило з виноградної лози часто цінували за його злегка синюватий колір і, можливо, вважали пігментом вищої якості.

Дослідження не тільки пояснює, як виробляли чорнило, але й допомагає захистити крихкі таблички. Мультиспектральна візуалізація та цифрова мікроскопія дозволили вченим скласти карту ділянок, де мінеральні відкладення пошкодили напис. Аналіз також виявив вівіаніт, синюватий мінерал, що утворюється в середовищах з низьким вмістом кисню і допоміг зберегти дерев'яні таблички протягом століть.

Новий метод тестування тепер можна використовувати для дослідження сотень інших табличок, які зберігаються в музейних колекціях і ще не були повністю проаналізовані.

Один з найцікавіших висновків дослідження стосується того, як технологія поширювалася по Римській імперії. До III століття н. е. писарі в таких регіонах, як Єгипет і східне Середземномор'я, почали експериментувати з чорнилами на металевій основі, які пізніше перетворилися на залізо-жовчні чорнила, широко використовувані в середньовічних рукописах.

Важливо

34 гробниці та численні артефакти: археологи виявили спадщину римських часів у Румунії (фото)

Однак у Віндоланді, розташованій за тисячі кілометрів від цих культурних центрів, солдати продовжували використовувати традиційні вугільні чорнила, які були поширені упродовж століть.

Раніше Фокус писав про древні артефакти, виявлені у Швейцарії. Археологи знайшли бронзову сокиру та шпильку для одягу, датовані бронзовою добою.

Також ми розповідали про ливарну форму бронзової доби, яку знайшли у Чехії. Цей артефакт використовували для виготовлення списів 3000 років тому.