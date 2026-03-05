Длительный стресс и секреты: ученые до сих пор не понимают скрытую связь

Многие люди хранят тайны, которые могут варьироваться от мелких личных забот до проблем, вызывающих длительный стресс. Недавнее исследование изучало, какие секреты хранят люди и как эти мысли влияют на повседневную жизнь и эмоциональное здоровье.

Психологи из Мельбурнского университета исследовали, как секреты появляются в мыслях людей во время повседневных дел. Ранее исследования показали, что в среднем человек хранит около от пяти до девяти секретов, которые могут способствовать возникновению тревоги или депрессии, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В исследовании команда ученых написала: "Секреты больше занимают мысли людей, чем они скрывают в разговорах". Они добавили, что предыдущие работы показали, что люди часто думают о своих секретах, когда их мысли блуждают.

"Исследования показывают, что такие отклонения мыслей к тайнам могут быть проблематичными для благополучия, однако механизмы, лежащие в основе этой связи, все еще остаются непонятными".

Чтобы подробнее исследовать эту закономерность, исследователи привлекли 240 добровольцев, каждый из которых имел по крайней мере одну тайну. Участники заполняли записи в дневнике в течение двух недель, в результате чего было получено 2764 анкеты. Результаты показали, что многие участники имели до девяти тайн, которые они считали негативными и "умеренно значимыми".

Участников также спрашивали о том, какие именно секреты они хранят. Самым распространенным типом были ложь, о которой сообщили 78% участников. Вторым по частоте секретом было недовольство физическими особенностями, о котором сообщили 71%. Далее шли финансовые проблемы (70%), а о тайных романтических чувствах сообщили 63%. О тайном сексуальном поведении упомянули 57%.

Однако исследователи отметили, что эти цифры нельзя считать репрезентативными для всего населения. Поскольку для участия в исследовании волонтеры должны были иметь по крайней мере одну тайну, выборка может включать больше людей, которые регулярно хранят тайны. Некоторые лица могут не иметь никаких тайн.

Исследование сосредотачивалось главным образом на том, как эти мысли влияют на людей. Исследователи обнаружили, что мысли о тайнах часто возникали спонтанно, а не намеренно. Когда это случалось, участники, как правило, испытывали больше беспокойства или беспокойства. С другой стороны, когда люди намеренно думали о своих секретах, они сообщали о меньшей непосредственной тревоге.

Также появилась другая закономерность. Участники, которые намеренно чаще думали о своих секретах, чаще представляли себе различные результаты или ситуации, связанные с ними. Напротив, те, чьи мысли без умысла обращались к их секретам, как правило, испытывали большую тревогу. Характер самого секрета, вероятно, играл роль в этих эмоциональных реакциях.

В общем, исследователи пришли к выводу, что спонтанные мысли о секретах редко были связаны с положительными эмоциями. Они объяснили: "Если люди намеренно вспоминают секрет, чтобы фантазировать или мечтать, они могут испытывать положительные эмоции". Однако команда также отметила, что намеренное размышление над секретом, чтобы понять его значение, сначала может вызвать дискомфорт, даже если в конечном итоге это может помочь человеку решить проблему.

Исследователи подытожили свои результаты, заявив: "Наши выводы свидетельствуют, что негативное влияние тайны на самочувствие может быть результатом замкнутого круга негативных когнитивных и эмоциональных процессов, связанных с тайной".

Важно

Таинственная Дама из Эльче: секреты древней скульптуры из Испании до сих пор не раскрыли

Эти результаты демонстрируют, как скрытые заботы могут влиять на повседневное мышление и эмоциональное здоровье. Понимание того, как люди обрабатывают тайны, может помочь психологам разработать лучшие стратегии управления стрессом и улучшения психического самочувствия.

Ранее Фокус писал о документе, который подтвердил существование мифического короля Кашкаша. Небольшой фрагмент арабского текста, найденный внутри цитадели Старой Донголы.

Также мы рассказывали о том, как римские солдаты из форта Виндоланда изготавливали чернила. Ученые обнаружили, что для этого использовались древние рецепты.