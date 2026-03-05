Тривалий стрес та секрети: вчені досі не розуміють прихований зв'язок

Багато людей зберігають таємниці, які можуть варіюватися від дрібних особистих турбот до проблем, що викликають тривалий стрес. Нещодавнє дослідження вивчало, які секрети зберігають люди і як ці думки впливають на повсякденне життя та емоційне здоров'я.

Психологи з Мельбурнського університету досліджували, як секрети з'являються в думках людей під час повсякденних справ. Раніше дослідження показали, що в середньому людина зберігає близько від п'яти до дев'яти секретів, які можуть сприяти виникненню тривоги або депресії, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У дослідженні команда вчених написала: "Секрети більше займають думки людей, ніж вони приховують у розмовах". Вони додали, що попередні роботи показали, що люди часто думають про свої секрети, коли їхні думки блукають.

"Дослідження показують, що такі відхилення думок до таємниць можуть бути проблематичними для благополуччя, проте механізми, що лежать в основі цього зв'язку, все ще залишаються незрозумілими".

Щоб докладніше дослідити цю закономірність, дослідники залучили 240 добровольців, кожен з яких мав принаймні одну таємницю. Учасники заповнювали записи в щоденнику протягом двох тижнів, в результаті чого було отримано 2764 анкети. Результати показали, що багато учасників мали до дев'яти таємниць, які вони вважали негативними і "помірно значущими".

Учасників також запитували про те, які саме секрети вони зберігають. Найпоширенішим типом були брехня, про яку повідомили 78% учасників. Другим за частотою секретом було незадоволення фізичними особливостями, про яке повідомили 71%. Далі йшли фінансові проблеми (70%), а про таємні романтичні почуття повідомили 63%. Про таємну сексуальну поведінку згадали 57%.

Однак дослідники зазначили, що ці цифри не можна вважати репрезентативними для всього населення. Оскільки для участі в дослідженні волонтери мали мати принаймні одну таємницю, вибірка може включати більше людей, які регулярно зберігають таємниці. Деякі особи можуть не мати жодних таємниць.

Дослідження зосереджувалося головним чином на тому, як ці думки впливають на людей. Дослідники виявили, що думки про таємниці часто виникали спонтанно, а не навмисно. Коли це траплялося, учасники, як правило, відчували більше занепокоєння або турботи. З іншого боку, коли люди навмисно думали про свої секрети, вони повідомляли про меншу безпосередню тривогу.

Також з'явилася інша закономірність. Учасники, які навмисно частіше думали про свої секрети, частіше уявляли собі різні результати або ситуації, пов'язані з ними. Навпаки, ті, чиї думки без наміру зверталися до їхніх секретів, як правило, відчували більшу тривогу. Характер самого секрету, ймовірно, відігравав роль у цих емоційних реакціях.

Загалом, дослідники дійшли висновку, що спонтанні думки про секрети рідко були пов'язані з позитивними емоціями. Вони пояснили: "Якщо люди навмисно згадують секрет, щоб фантазувати або мріяти, вони можуть відчувати позитивні емоції". Однак команда також зазначила, що навмисне роздумування над секретом, щоб зрозуміти його значення, спочатку може викликати дискомфорт, навіть якщо зрештою це може допомогти людині вирішити проблему.

Дослідники підсумували свої результати, заявивши: "Наші висновки свідчать, що негативний вплив таємниці на самопочуття може бути результатом замкненого кола негативних когнітивних та емоційних процесів, пов'язаних з таємницею".

Важливо

Таємнича Дама з Ельче: секрети древньої скульптури з Іспанії досі не розкрили

Ці результати демонструють, як приховані турботи можуть впливати на повсякденне мислення та емоційне здоров'я. Розуміння того, як люди обробляють таємниці, може допомогти психологам розробити кращі стратегії управління стресом та поліпшення психічного самопочуття.

Раніше Фокус писав про документ, який підтвердив існування міфічного короля Кашкаша. Невеликий фрагмент арабського тексту, знайдений всередині цитаделі Старої Донголи.

Також ми розповідали про те, як римські солдати з форту Віндоланда виготовляли чорнило. Вчені виявили, що для цього використовувалися давні рецепти.