Южный полюс растаял: когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда

Сегодня Антарктида почти полностью покрыта многовековым льдом, однако так было не всегда. Ученые рассказали, когда континент был свободен ото льда в последний раз.

Площадь Антарктиды почти в четыре раза превышает площадь США и континент почти полностью покрыт многовековым слоем льда толщиной в несколько километров. Однако Южны полюс не всегда был замерзшим, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам палеоклиматолога из Кембриджского университета Эрика Вольфа, этот ледяной покров сформировался относительно недавно с геологической точки зрения. Считается, что впервые ледяной щит в Антарктиде сформировался около 34 миллионов лет назад и раньше большая его часть была похожа на северную Канаду сегодня — тундра и хвойные леса.

Известно, что глобальные температуры являются ключевым фактором, влияющим на площадь ледяного покрова. Около 50 миллионов лет назад средняя приземная температура была на 14 градусов выше, чем сегодня. Однако в течение следующих 16 миллионов лет температура неуклонно снижалась, а к 34 миллионам лет назад климат был на 8 градусов по Цельсию теплее, чем сегодня.

Что же вызвало падение температуры и было ли его достаточно для образования ледяных щитов? По словам Вольфа, есть два фактора, которые, как считается, сыграли ключевую роль:

изменение концентрации углекислого газа в атмосфере;

движение континентов.

Чем больше углекислого газа в атмосфере, тем больше тепла удерживается и тем теплее планета. Предыдущие исследования уже показали, что около 50-60 миллионов лет назад концентрация углекислого газа в земной атмосфере была невероятно высокой — от 1000 до 2000 частей на миллион, или в 2,5–5 раз выше сегодняшнего уровня. По словам геохимика из Имперского колледжа Лондона Тины ван де Флиердт, также известно, что концентрация углекислого газа в атмосфере снизилась на границе эоцена и олигоцена. Считается, что это снижение концентрации CO2 в атмосфере сопровождалось бы похолоданием глобального климата — это и позволило ледяным щитам образоваться.

Однако ученые также считают, что локальное похолодание на Антарктическом континенте также имело место быть и было вызвано тектоникой плит. Примерно в это же время Южная Америка и Антарктида окончательно разделились, образовав то, что сейчас называется проливом Дрейка. Этот процесс породил то, что сегодня известно, как циркумполярное течение — вода, движущаяся вокруг Антарктиды.

Отметим, что некоторая неопределенность сохраняется до сих пор, но ученые считают, что этот переход произошел около 34 миллионов лет назад — на это указывают химические признаки в горных породах.

Ван де Флиердт также считает, что в будущем Антарктида может вновь стать свободной ото льда. Маловероятно, что деятельность человека приведет к полному таянию ледяного покрова, но ученые считают, что людям необходимо сделать все, чтобы ограничить потерю льда в Антарктиде.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Антарктидой скрыта гигантская аномалия: ученые только что обнаружили, что она усиливается.

Ранее Фокус писал о том, что воздушный шар, проколотый в нескольких местах: Антарктида теряет лед не так, как считалось ранее.