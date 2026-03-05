Південний полюс розтанув: коли востаннє Антарктида була вільна від льоду

Сьогодні Антарктида майже повністю вкрита багатовіковим льодом, проте так було не завжди. Вчені розповіли, коли континент був вільний від льоду востаннє.

Площа Антарктиди майже вчетверо перевищує площу США і континент майже повністю вкритий багатовіковим шаром льоду завтовшки в кілька кілометрів. Однак Південний полюс не завжди був замерзлим, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами палеокліматолога з Кембриджського університету Еріка Вольфа, цей крижаний покрив сформувався відносно недавно з геологічної точки зору. Вважається, що вперше крижаний щит в Антарктиді сформувався близько 34 мільйонів років тому і раніше більша його частина була схожа на північну Канаду сьогодні — тундра і хвойні ліси.

Відомо, що глобальні температури є ключовим фактором, що впливає на площу крижаного покриву. Близько 50 мільйонів років тому середня приземна температура була на 14 градусів вищою, ніж сьогодні. Однак протягом наступних 16 мільйонів років температура неухильно знижувалася, а до 34 мільйонів років тому клімат був на 8 градусів за Цельсієм теплішим, ніж сьогодні.

Що ж спричинило падіння температури і чи було його достатньо для утворення крижаних щитів? За словами Вольфа, є два чинники, які, як вважається, зіграли ключову роль:

зміна концентрації вуглекислого газу в атмосфері;

рух континентів.

Що більше вуглекислого газу в атмосфері, то більше тепла утримується і тим тепліша планета. Попередні дослідження вже показали, що близько 50-60 мільйонів років тому концентрація вуглекислого газу в земній атмосфері була неймовірно високою — від 1000 до 2000 частин на мільйон, або у 2,5-5 разів вищою за сьогоднішній рівень. За словами геохімікині з Імперського коледжу Лондона Тіни ван де Флієрдт, також відомо, що концентрація вуглекислого газу в атмосфері знизилася на межі еоцену й олігоцену. Вважається, що це зниження концентрації CO2 в атмосфері супроводжувалося б похолоданням глобального клімату — це і дало змогу крижаним щитам утворитися.

Однак учені також вважають, що локальне похолодання на Антарктичному континенті також мало місце і було спричинене тектонікою плит. Приблизно в цей самий час Південна Америка й Антарктида остаточно розділилися, утворивши те, що зараз називається протокою Дрейка. Цей процес породив те, що сьогодні відоме, як циркумполярна течія — вода, що рухається навколо Антарктиди.

Зазначимо, що деяка невизначеність зберігається досі, але вчені вважають, що цей перехід стався близько 34 мільйонів років тому — на це вказують хімічні ознаки в гірських породах.

Ван де Флієрдт також вважає, що в майбутньому Антарктида може знову стати вільною від льоду. Малоймовірно, що діяльність людини призведе до повного танення крижаного покриву, але вчені вважають, що людям необхідно зробити все, щоб обмежити втрату льоду в Антарктиді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Антарктидою приховано гігантську аномалію: вчені щойно виявили, що вона посилюється.

Раніше Фокус писав про те, що повітряна куля, проколота в декількох місцях: Антарктида втрачає лід не так, як вважалося раніше.