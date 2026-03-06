Невероятное везение: аспирант из университета Хайфы уже второй раз нашел средневековый меч крестоносцев

У побережья Израиля обнаружили средневековый меч, связанный с крестовыми походами. Артефакт нашел аспирант из университета Хайфы, для которого это уже вторая находка такого рода.

Предмет заметил Шломи Катцин, аспирантом кафедры морских цивилизаций Университета Хайфы. Во время плавания вдоль побережья Катцин заметил дайверов, которые использовали металлоискатели, и обеспокоился, что они могут искать древности, чтобы их украсть, пишет Live Science.

Прогнав группу, он присмотрелся и увидел рукоятку меча, торчащую из песка. Поскольку Кацин ранее, в 2021 году, уже находил подобное оружие, он быстро понял, что нашел, и сообщил об этом морскому археологу Деборе Цвикель.

Цвикель сообщила о находке Израильскому управлению древностей, которое предоставило специальное разрешение на изъятие оружия для исследования. Меч, длиной около 1 метра, датируется периодом крестовых походов.

Цвикель сказала: "Это чрезвычайно редкая находка, которая проливает свет на присутствие крестоносцев на побережьях страны". Она добавила, что в Израиле известно "лишь несколько подобных мечей периода крестовых походов" и что эта находка улучшает знания о прибрежных якорных стоянках и жизни воинов.

Во время крестовых походов (1095-1291 гг. н. э.) европейские христиане вели серию войн в Святой Земле против мусульманских сил. В этих кампаниях участвовали рыцари из Западной Европы, которых поддерживала католическая церковь. Оружие, такое как найденный меч, помогает археологам лучше понять, как эти солдаты жили и воевали вдоль побережья Средиземного моря.

Исследователи изучили артефакт с помощью больничного компьютерного томографа, что позволило им увидеть внутреннюю часть предмета, не удаляя толстый морской осадок, покрывавший его поверхность.

Изображение показало, что лезвие со временем сломалось и сохранилась лишь небольшая часть оригинального железного сердечника. Несмотря на это, структура показала, что меч был предназначен для одноручного боя и, вероятно, принадлежал рыцарю-крестоносцу, возможно, франкского происхождения.

Сара Лантос, исследовательница из Университета Хайфы, объяснила символическую роль такого оружия: "В средневековье меч стал символом рыцарей и рыцарства, а также символом христианской веры". Она также отметила, что изучение таких личных вещей помогает ученым понять материальную культуру периода крестоносцев и дает представление о жизни франкских рыцарей в Святой Земле.

Исследования оружия все еще продолжаются. Историки считают, что мечи редко выбрасывали, поскольку металл можно было использовать повторно, что свидетельствует о том, что владелец, вероятно, потерял оружие в море. Для средневекового воина потеря меча во время путешествия или битвы могла стать серьезным препятствием, а в некоторых случаях — фатальной.

Каждый найденный артефакт добавляет еще одну частичку к истории крестовых походов и помогает современным читателям лучше понять реалии жизни и конфликтов в средневековье.

