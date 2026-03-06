Неймовірне везіння: аспірант з університету Хайфи вже вдруге знайшов середньовічний меч хрестоносців

Біля узбережжя Ізраїлю виявили середньовічний меч, пов'язаний з хрестовими походами. Артефакт знайшов аспірант з університету Хайфи, для якого це вже друга знахідка такого роду.

Предмет помітив Шломі Катцином, аспірантом кафедри морських цивілізацій Університету Хайфи. Під час плавання вздовж узбережжя Катцин помітив дайверів, які використовували металошукачі, і занепокоївся, що вони можуть шукати старожитності, щоб їх вкрасти, пише Live Science.

Прогнавши групу, він придивився і побачив рукоятку меча, що стирчала з піску. Оскільки Кацин раніше, у 2021 році, вже знаходив подібну зброю, він швидко зрозумів, що знайшов, і повідомив про це морську археологиню Дебору Цвікель.

Цвікель повідомила про знахідку Ізраїльському управлінню старожитностей, яке надало спеціальний дозвіл на вилучення зброї для дослідження. Меч, довжиною близько 1 метра, датується періодом хрестових походів.

Цвікель сказала: "Це надзвичайно рідкісна знахідка, яка проливає світло на присутність хрестоносців на узбережжях країни". Вона додала, що в Ізраїлі відомо "лише кілька подібних мечів періоду хрестових походів" і що ця знахідка покращує знання про прибережні якорні стоянки та життя воїнів.

Під час хрестових походів (1095–1291 рр. н. е.) європейські християни вели серію воєн у Святій Землі проти мусульманських сил. У цих кампаніях брали участь лицарі із Західної Європи, яких підтримувала католицька церква. Зброя, така як знайдений меч, допомагає археологам краще зрозуміти, як ці солдати жили і воювали вздовж узбережжя Середземного моря.

Дослідники вивчили артефакт за допомогою лікарняного комп'ютерного томографа, що дозволило їм побачити внутрішню частину предмета, не видаляючи товстий морський осад, що покривав його поверхню.

Зображення показало, що лезо з часом зламалося і збереглася лише невелика частина оригінального залізного сердечника. Попри це, структура показала, що меч був призначений для одноручного бою і, ймовірно, належав лицареві-хрестоносцю, можливо, франкського походження.

Сара Лантос, дослідниця з Університету Хайфи, пояснила символічну роль такої зброї: "У середньовіччі меч став символом лицарів і лицарства, а також символом християнської віри". Вона також зазначила, що вивчення таких особистих речей допомагає вченим зрозуміти матеріальну культуру періоду хрестоносців і дає уявлення про життя франкських лицарів у Святій Землі.

Дослідження зброї все ще тривають. Історики вважають, що мечі рідко викидали, оскільки метал можна було використовувати повторно, що свідчить про те, що власник, ймовірно, втратив зброю в морі. Для середньовічного воїна втрата меча під час подорожі або битви могла стати серйозною перешкодою, а в деяких випадках — фатальною.

Кожен знайдений артефакт додає ще одну частинку до історії хрестових походів і допомагає сучасним читачам краще зрозуміти реалії життя та конфліктів у середньовіччі.

