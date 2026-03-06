Кости оракулов раскрыли прошлое Китая: 3000 лет назад произошла климатическая катастрофа

Резкое сокращение населения в Китае более 3000 лет назад могло быть связано с мощными штормами и суровыми погодными явлениями. Новые исследования показывают, что в поздний период династии Шан на регион повлияли тайфуны, вызвавшие разрушительные наводнения и экологический стресс.

Династия Шан правила долиной Желтой реки примерно с 1600 по 1046 год до н. э. Этот регион, который часто называют колыбелью китайской цивилизации, был местом крупных поселений и зарождения ранних форм письменности, пишет Live Science.

Археологи обнаружили десятки тысяч артефактов в столице династии Шан, располагавшейся на территории современного города Аньян, среди которых бронзовые сосуды, керамические изделия и предметы из нефрита, свидетельствующие о богатстве и влиянии правящей элиты.

Династия особенно известна своими костями оракулов, черепашьими панцирями и лопатками быков, которые использовались для гадания. Как отмечают исследователи, на этих артефактах содержатся одни из древнейших известных китайских надписей.

В новом исследовании ученые проанализировали, могли ли экстремальные погодные условия способствовать социальным изменениям и сокращению населения в последние века правления династии Шан. Исследователи сравнили информацию из древних надписей на костях оракулов с археологическими данными и климатическими моделями. Анализ показал, что усиление тайфунов и связанных с ними штормов, вероятно, сыграло значительную роль.

Исследовательская группа изучила более 55 000 надписей на костях оракулов, датированных 1250-1046 годами до н. э., последними двумя веками династии. Многие из этих текстов содержали вопросы о будущем, в частности о погодных условиях.

Исследователи заметили, что в середине этого периода упоминания о сильных дождях и связанных с водой катастрофах стали более частыми. Эта закономерность свидетельствовала о том, что жители Центральных равнин все больше беспокоились о разрушительных дождях и наводнениях.

Доказательства из других регионов Китая подтверждают мысль о том, что экстремальные погодные условия имели широкомасштабные последствия. На равнине Чэнду, к юго-западу от Центральных равнин, археологи обнаружили четкие признаки наводнений в районах, которые когда-то занимало древнее королевство Шу. Государство Шу существовало одновременно с династией Шан и просуществовало до 316 года до н. э.

Раскопки обнаружили поврежденные наводнением здания, датируемые примерно 950 г. до н. э., и разрушенные дамбы, датируемые примерно 500 г. до н. э. Археологи также заметили, что количество поселений на равнине Чэнду со временем уменьшилось, и они стали сосредотачиваться в более высоких местах. Эта закономерность свидетельствует о том, что люди переселялись в более высокие районы, чтобы избежать повторяющихся наводнений.

Климатическое моделирование предоставило еще одно подтверждение. Модели показали, что между 1850 и 1350 годами до н. э. тайфуны, двигавшиеся на север, усилились и принесли сильные штормы в Центральные равнины, где правила династия Шан. Позже, между 850 и 500 годами до н. э., активность тайфунов сместилась на запад и повлияла на равнину Чэнду, где располагалось королевство Шу.

По словам исследователей, "особенно выделялась усиленная активность тайфунов", что, вероятно, повлекло крупномасштабные наводнения во внутренних районах и сокращение населения. В исследовании сделан вывод, что "усиленная активность тайфунов имела неожиданные катастрофические последствия для внутренних районов Китая в бронзовом веке".

Погодные условия в древнем Китае были очень нестабильными, и исследователи отметили, что штормы, вероятно, не были единственной причиной культурных потрясений. Определенную роль могли сыграть и периоды засухи.

Климатические явления, подобные Эль-Ниньо, могли вызвать сильную засуху в Центральных равнинах около 1350 года до н. э., что создало дополнительное давление на сельское хозяйство и общество.

Хотя точная цепочка событий остается неопределенной, исследование показывает, что экстремальные климатические явления, вероятно, повлияли на изменение численности населения и политические изменения.

Сочетая надписи на костях оракулов, археологические записи и климатические модели, исследование предлагает новые доказательства того, что мощные штормы и наводнения были основными экологическими факторами, которые влияли на ранние китайские общества.

