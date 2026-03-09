Самый страшный хищник на Земле: действительно ли этот титул принадлежит человеку

Людей часто называют «суперхищниками», однако ученые считают, что дикая природа в действительности может реагировать на нас не так однозначно, как считалось ранее.

Люди находятся на вершине пищевой цепи, охотясь, ловя животных и занимаясь рыболовством в масштабах, не сравнимых ни с одним другим хищником на Земле. Такое давление изменило поведение многих видов и привело к тому, что людей стали называть "суперхищниками", пишет SciTechDaily.

Однако новые исследования Центра экологических наук Индийского института науки показывают, что реальность в действительности намного сложнее, чем считалось ранее. Животные действительно демонстрируют страх, когда люди представляют прямую смертельную угрозу. В то же время реакция животных на несмертельные действия человека на самом деле менее предсказуема.

В своей работе ученые рассмотрели исследования за последние три десятилетия, изучающие, как дикие животные корректируют свое поведение в ответ на различные виды взаимодействия с людьми. Команда сравнила изменения в питании, бдительности и моделях передвижения у широкого круга видов, а также в различных экосистемах — таким образом они надеялись определить, всегда ли люди воспринимаются животными как крайне опасные.

По словам ведущего автора исследования Шона Д’Сузы, они с коллегами обнаружили, что опасные люди, такие как охотники и рыбаки, действительно воспринимаются как угроза. Животные в районах, подверженных воздействию смертельно опасных людей, как правило, более бдительны и проводят меньше времени в поисках пищи. Команда обнаружила, что реакция на неопасных людей, таких как туристы или исследователи, слабее и более изменчива.

Простыми словами, ученые пришли к выводу, что дикие животные, вероятно, способны различать людей, представляющих реальную опасность, и тех, кто ее не представляет. Более того, ученые обнаружили, что в некоторых ситуациях животные фактически снижали бдительность в застроенных районах, например, в поселениях или на дорогах.

Авторы считают, что это связано с тем, что хищники часто избегают людей, что может создавать ощущение большей безопасности для некоторых видов добычи в районах, расположенных рядом с людьми.

В своем исследовании ученые сосредоточились на трех ключевых поведенческих моделях: питании, бдительности и передвижении. Именно эти показатели, по мнению ученых, как животные балансируют между безопасностью и выживанием. Результаты нового исследования ученых согласуются с "гипотезой распределения риска", предполагающей, что животные корректируют свое поведение в зависимости от серьезности и предсказуемости угрозы. Когда опасность часта и интенсивна, животные остаются осторожными; когда угрозы были редки или предсказуемы, животные могут ослабить бдительность.

