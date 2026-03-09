Найстрашніший хижак на Землі: чи справді цей титул належить людині

Людей часто називають "суперхижаками", проте вчені вважають, що дика природа насправді може реагувати на нас не так однозначно, як вважалося раніше.

Люди перебувають на вершині харчового ланцюга, полюючи, ловлячи тварин і займаючись рибальством у масштабах, які не можна порівняти з жодним іншим хижаком на Землі. Такий тиск змінив поведінку багатьох видів і призвів до того, що людей стали називати"суперхижаками", пише SciTechDaily.

Однак нові дослідження Центру екологічних наук Індійського інституту науки показують, що реальність насправді набагато складніша, ніж вважалося раніше. Тварини дійсно демонструють страх, коли люди становлять пряму смертельну загрозу. Водночас реакція тварин на несмертельні дії людини насправді менш передбачувана.

У своїй роботі вчені розглянули дослідження за останні три десятиліття, що вивчають, як дикі тварини коригують свою поведінку у відповідь на різні види взаємодії з людьми. Команда порівняла зміни в харчуванні, пильності та моделях пересування у широкого кола видів, а також у різних екосистемах — у такий спосіб вони сподівалися визначити, чи завжди люди сприймаються тваринами як вкрай небезпечні.

За словами провідного автора дослідження Шона Д'Сузи, вони з колегами виявили, що небезпечні люди, як-от мисливці та рибалки, дійсно сприймаються як загроза. Тварини в районах, схильних до впливу смертельно небезпечних людей, як правило, більш пильні і проводять менше часу в пошуках їжі. Команда виявила, що реакція на безпечних людей, таких як туристи або дослідники, слабкіша і більш мінлива.

Простими словами, вчені дійшли висновку, що дикі тварини, ймовірно, здатні розрізняти людей, які становлять реальну небезпеку, і тих, хто її не становить. Ба більше, вчені виявили, що в деяких ситуаціях тварини фактично знижували пильність у забудованих районах, наприклад, у поселеннях або на дорогах.

Автори вважають, що це пов'язано з тим, що хижаки часто уникають людей, що може створювати відчуття більшої безпеки для деяких видів здобичі в районах, розташованих поруч із людьми.

У своєму дослідженні вчені зосередилися на трьох ключових поведінкових моделях: харчуванні, пильності та пересуванні. Саме ці показники, на думку вчених, як тварини балансують між безпекою та виживанням. Результати нового дослідження вчених узгоджуються з "гіпотезою розподілу ризику", яка припускає, що тварини коригують свою поведінку залежно від серйозності та передбачуваності загрози. Коли небезпека часта й інтенсивна, тварини залишаються обережними; коли загрози були рідкісними або передбачуваними, тварини можуть послабити пильність.

