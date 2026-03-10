Люди не могут воссоздать этот процесс: откуда на самом деле берется пыль из Сахары

В новом исследовании ученые обнаружили, что большая часть сахарской пыли образуется в результате "скрытых гроз" высоко над пустыней — климатические модели не могут воспроизвести этот процесс.

Когда сахарская пыль достигает Великобритании и Европы, как это произошло совсем недавно, она способна преобразить небо. Мелкие частицы, дрейфующие в земной атмосфере, рассеивают синий свет, позволяя красным и оранжевым оттенкам достигать нас, создавая прекрасные закаты, пишет The Conversation.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

С другой стороны, эти поразительные явления также напоминают о том, насколько все взаимосвязано на Земле. Фактически, пыль, дрейфующая сегодня над Англией, возможно, покоилась под сухой поверхности Сахары тысячи лет, прежде чем порыв ветра поднял ее в атмосферу и перенес на тысячи километров.

Весной огромная разница температур между жаркой Сахарой и все еще покрытыми снегом горами Европы может генерировать мощные системы низкого давления, которые переносят пыль далеко на север. Любопытно, что эти знакомые нам погодные системы на самом деле не являются причиной большей части сахарской пыли. Вместо этого большая ее часть образуется особым видом пустынных гроз — процессом, который современные климатические модели с трудом могут воспроизвести.

Предыдущие исследования показали, что по мере потепления климата выбросы сахарской пыли могут увеличиться на 13% к концу столетия. Если ветер будет дуть в нужном направлении, это может означать, что больше пыли достигнет Европы. Однако, ученые отмечают, что реальная история образования сахарской пыли на самом деле значительно сложнее и интереснее.

Около 20 лет назад ученые установили приборы по всей пустыне для измерения ветра и атмосферных условий. Команда обнаружила удивительный ветер, сосредоточенный между горами Тибести и Эннеди, который они позже назвали низкоуровневым струйным течением Боделе.

Вблизи поверхности планеты скорость ветра там регулярно превышала 16 метров в секунду — этого достаточно, чтобы поднять в атмосферу огромное количество мелкодисперсных отложений. Считается, что эти ветры объясняют, почему Боделе является столь крупным источником пыли. Ученые также отмечают, что в Сахаре много подобных низкоуровневых струйных течений, однако ни одно из них не сравнится по масштабу с этим.

Отметим, что сегодня климатические модели могут моделировать эти струйные течения, однако, как правило, они недооценивают их силу. Впрочем, ученые признают, что эти модели все же способны имитировать механизм образования пыли.

Однако в начале 2010-х годовученые обратили внимание на летние пыльные бури в других районах Сахары, ситуация стала гораздо более удивительной. В ходе исследования ученые обнаружили, что летом крупнейшие источники пыли смещаются на запад, при этом около 80% выбросов сахарской пыли летом приходится на грозы.

По словам экспертов, эти грозы особенные, поскольку воздух в Сахаре очень сухой, облака часто находятся на высоте более пяти километров над поверхностью. Дождь, выпадающий из этих гроз, обычно испаряется задолго до того, как достигнет земли. В ходе исследования ученые использовали спутники и смогли отследить более 1500 подобных событий. Результаты также указывают на то, что именно "сухие грозы" ответственны за подавляющее большинство сахарской пыли, образующейся летом.

Напомним, ранее мы писали о том, что жизнь на планете питает бесплодная пустынная пыль из Северной Америки.

Ранее Фокус писал о том, что с неба обрушится кровавый дождь: синоптики предупредили о редком погодном явлении.