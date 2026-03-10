Люди не можуть відтворити цей процес: звідки насправді береться пил із Сахари

У новому дослідженні вчені виявили, що більша частина цукрового пилу утворюється внаслідок "прихованих гроз" високо над пустелею — кліматичні моделі не можуть відтворити цей процес.

Коли цукровий пил досягає Великої Британії та Європи, як це сталося зовсім нещодавно, він здатен перетворити небо. Дрібні частинки, що дрейфують у земній атмосфері, розсіюють синє світло, дозволяючи червоним і помаранчевим відтінкам досягати нас, створюючи чудові заходи сонця, пише The Conversation.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

З іншого боку, ці вражаючі явища також нагадують про те, наскільки все взаємопов'язано на Землі. Фактично, пил, що дрейфує сьогодні над Англією, можливо, спочивав під сухою поверхнею Сахари тисячі років, перш ніж порив вітру підняв його в атмосферу і переніс на тисячі кілометрів.

Навесні величезна різниця температур між спекотною Сахарою і все ще вкритими снігом горами Європи може генерувати потужні системи низького тиску, які переносять пил далеко на північ. Цікаво, що ці знайомі нам погодні системи насправді не є причиною більшої частини цукрового пилу. Замість цього більша його частина утворюється особливим видом пустельних гроз — процесом, який сучасні кліматичні моделі насилу можуть відтворити.

Попередні дослідження показали, що в міру потепління клімату викиди цукрового пилу можуть збільшитися на 13% до кінця століття. Якщо вітер буде дути в потрібному напрямку, це може означати, що більше пилу досягне Європи. Однак, науковці наголошують, що реальна історія утворення цукрового пилу насправді значно складніша та цікавіша.

Близько 20 років тому вчені встановили прилади по всій пустелі для вимірювання вітру та атмосферних умов. Команда виявила дивовижний вітер, зосереджений між горами Тібесті та Еннеді, який вони пізніше назвали низькорівневою струменевою течією Боделе.

Поблизу поверхні планети швидкість вітру там регулярно перевищувала 16 метрів на секунду — цього достатньо, щоб підняти в атмосферу величезну кількість дрібнодисперсних відкладень. Вважається, що ці вітри пояснюють, чому Боделе є настільки великим джерелом пилу. Вчені також зазначають, що в Сахарі багато подібних низькорівневих струменевих течій, проте жодна з них не зрівняється за масштабом із цією.

Зазначимо, що сьогодні кліматичні моделі можуть моделювати ці струменеві течії, однак, як правило, вони недооцінюють їхню силу. Утім, учені визнають, що ці моделі все ж здатні імітувати механізм утворення пилу.

Однак на початку 2010-х років вчені звернули увагу на літні пилові бурі в інших районах Сахари, ситуація стала набагато дивнішою. Під час дослідження вчені виявили, що влітку найбільші джерела пилу зміщуються на захід, при цьому близько 80% викидів цукрового пилу влітку припадає на грози.

За словами експертів, ці грози особливі, оскільки повітря в Сахарі дуже сухе, хмари часто перебувають на висоті понад п'ять кілометрів над поверхнею. Дощ, що випадає з цих гроз, зазвичай випаровується задовго до того, як досягне землі. Під час дослідження вчені використовували супутники і змогли відстежити понад 1500 подібних подій. Результати також вказують на те, що саме "сухі грози" відповідальні за переважну більшість цукрового пилу, що утворюється влітку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що життя на планеті живить безплідний пустельний пил із Північної Америки.

Раніше Фокус писав про те, що з неба обрушиться кривавий дощ: синоптики попередили про рідкісне погодне явище.