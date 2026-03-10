Свидетели Великого потопа Ноя: на вершине самых высоких гор мира нашли окаменелости (фото)

Обнаружение древних морских окаменелостей на вершинах нескольких гор по всему миру вновь разожгло споры о библейской истории Великого потопа Ноя.

Видео, где туристы обнаруживают окаменелые раковины в горах Гуадалупе, горном хребте, простирающемся через западный Техас и юго-восточный Нью-Мексико, стало вирусным и породило новые предположения о том, что эти вершины самых высоких гор в мире когда-то были затоплены древним океаном, пишет Daily Mail.

В вирусном ролике туристы осматривают и собирают камни, обнаруживая в них вкрапленные морские окаменелости, такие как двустворчатые раковины и другие остатки моллюсков. Это открытие вызвало волну споров, причем некоторые утверждают, что окаменелости являются свидетельством всемирного потопа, описанного в Библии.

В Книге Бытия Великий потоп изображен как всемирная катастрофа, посланная Богом, чтобы искоренить широко распространенную человеческую коррупцию и насилие. В то же время Ною было велено построить огромный ковчег, чтобы сохранить семью и пары всех видов животных.

Впрочем, несмотря на споры, геологи утверждают, что раковины — это остатки древних отложений, поднятых на тысячи метров в воздух тектоническими силами в течение миллионов лет.

Отметим, что морские окаменелости были обнаружены в горных хребтах по всему миру, включая Гималаи, Анды и Скалистые горы, которые в прошлом были покрыты древними морями, прежде чем были подняты вверх в результате столкновения континентов и образования гор. И все же, несмотря на научное объяснение, вирусное видео вызвало волну споров.

Вирусное видео, опубликованное в 2025 году, было снято группой людей, совершавших пеший поход в горах Гуадалупе Фото: Reddit

Впрочем, многие другие пользователи возражали против библейской интерпретации, отмечая, что морские окаменелости в горах — это хорошо известное геологическое явление, связанное с движением тектонических плит.

Предыдущие исследования уже показали, что многие породы, обнаруженные в современных горных хребтах, изначально образовались на дне древних океанов, где когда-то обитали морские существа, такие как моллюски, кораллы и трилобиты.

Когда животные умирали, их раковины опускались на морское дно и оказывались погребенными в слоях осадка. В течение миллионов лет осадок затвердевал, превращаясь в породу, которая захватывала раковины внутри, превращая их в окаменелости. Затем медленное движение тектонических плит планеты поднимало эти древнее морское дно вверх во время масштабных столкновений континентов. По мере сминания и поднятия земной коры наполненные окаменелостями породы поднимались на тысячи метров, в конечном итоге образуя горные хребты.

По словам исследователей, именно этот процесс объясняет, почему морские окаменелости теперь можно найти на вершинах самых высоких гор в мире.

В видеоролике, который посмотрели более семи миллионов раз, показано, как группа осматривает и собирает камни Фото: Reddit

