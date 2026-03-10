Свідки Великого потопу Ноя: на вершині найвищих гір світу знайшли скам'янілості (фото)

Виявлення стародавніх морських скам'янілостей на вершинах кількох гір по всьому світу знову розпалило суперечки про біблійну історію Великого потопу Ноя.

Відео, де туристи виявляють скам'янілі раковини в горах Гвадалупе, гірському хребті, що простягається через західний Техас і південно-східний Нью-Мексико, стало вірусним і породило нові припущення про те, що ці вершини найвищих гір у світі колись були затоплені стародавнім океаном, пише Daily Mail.

У вірусному ролику туристи оглядають і збирають каміння, виявляючи в ньому вкраплені морські скам'янілості, такі як двостулкові раковини та інші залишки молюсків. Це відкриття викликало хвилю суперечок, причому деякі стверджують, що скам'янілості є свідченням всесвітнього потопу, описаного у Біблії.

У Книзі Буття Великий потоп зображено як всесвітню катастрофу, яку послав Бог, щоб викорінити широко поширену людську корупцію і насильство. Водночас Ною було велено побудувати величезний ковчег, щоб зберегти сім'ю і пари всіх видів тварин.

Утім, незважаючи на суперечки, геологи стверджують, що черепашки — це залишки давніх відкладень, піднятих на тисячі метрів у повітря тектонічними силами протягом мільйонів років.

Зазначимо, що морські скам'янілості було виявлено в гірських хребтах у всьому світі, включно з Гімалаями, Андами та Скелястими горами, які в минулому були вкриті стародавніми морями, перш ніж їх було піднято вгору в результаті зіткнення континентів і утворення гір. І все ж, незважаючи на наукове пояснення, вірусне відео викликало хвилю суперечок.

Вірусне відео, опубліковане 2025 року, було знято групою людей, які здійснювали піший похід у горах Гуадалупе Фото: Reddit

Утім, багато інших користувачів заперечували проти біблійної інтерпретації, зазначаючи, що морські скам'янілості в горах — це добре відоме геологічне явище, пов'язане з рухом тектонічних плит.

Попередні дослідження вже показали, що багато порід, виявлених у сучасних гірських хребтах, спочатку утворилися на дні стародавніх океанів, де колись мешкали морські істоти, такі як молюски, корали та трилобіти.

Коли тварини помирали, їхні черепашки опускалися на морське дно і опинялися похованими в шарах осаду. Протягом мільйонів років осад твердів, перетворюючись на породу, яка захоплювала мушлі всередині, перетворюючи їх на скам'янілості. Потім повільний рух тектонічних плит планети піднімав це стародавнє морське дно вгору під час масштабних зіткнень континентів. У міру зминання і підняття земної кори наповнені скам'янілостями породи піднімалися на тисячі метрів, в кінцевому підсумку утворюючи гірські хребти.

За словами дослідників, саме цей процес пояснює, чому морські скам'янілості тепер можна знайти на вершинах найвищих гір у світі.

У відеоролику, який подивилися понад сім мільйонів разів, показано, як група оглядає і збирає каміння Фото: Reddit

Раніше Фокус писав про те, що жахливий потоп на Землі тривав 16 років: він наповнив ціле море зі швидкістю 115 км/год.