Древняя загадка наконец разгадана: почему кошки всегда приземляются на лапы

Столетиями ученые пытались разгадать одну из самых давних загадок жизни: как кошкам всегда удается приземлиться на лапы.

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок и, похоже, обладают удивительной способностью извиваться и переворачиваться в воздухе, чтобы удобно приземлиться в правильном положении, независимо от того, как их уронили, пишет Daily Mail.

Теперь в новом исследовании команда из Университета Ямагути в Японии наконец разгадали эту древнюю тайну, которая столетиями ставила в тупик физиков и владельцев животных. Ученые пришли к выводу, что секрет уникальных акробатических способностей кошек кроется в сверхгибком участке их позвоночника.

В ходе исследования ученые провели исследования позвоночников пяти умерших кошек. Результаты показали, что грудной отдел позвоночника кошки, расположенный посередине спины, почти втрое гибче, чем поясничный отдел, расположенный в нижней части спины. Именно это позволяет животным быстро вращать верхнюю часть туловища, чтобы за считанные миллисекунды оказаться лицом к земле.

По словам ведущего автора исследования, доктора Ясуо Хигураши, грудной отдел позвоночник кошки может легко вращаться и это движение также помогает вращать поясничный отдел, что позволяет животному ориентировать свое тело и всегда приземляться на лапы.

Отметим, что ученые интересовались этим вопросом с 1800-х годов, когда физики впервые заметили, как легко кошки, казалось, вращаются в воздухе. Ранее физиков смущало то, что это внезапное вращение, казалось, противоречило законам физики.

Согласно закону сохранения углового момента, объект не должен начинать вращаться без внешнего воздействия. Но не нужно быть физиком, чтобы понять, что кошки явно могут вращаться в воздухе с невероятной легкость. За последние 200 лет появилось три основные теории:

модель пропеллерного хвоста;

модель изгиба и скручивания;

модель подтягивания и поворота.

Первая теория предполагает, что кошки изо всех сил машет своими длинным хвостом в одном направлении, чтобы создать достаточную силу для поворота туловища в другую сторону. Вторая модель предполагает, что кошка сначала сгибает тело вбок, почти под прямым углом, прежде чем повернуть переднюю часть тела в одну сторону, а заднюю — в другую. Согласно третьей теории, кошки могут обходить закон сохранения углового момента, попеременно подтягивая и вытягивая лапы во время поворота. Но что же происходит на самом деле?

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые провели два эксперимента. В первом эксперименте команда изучила позвоночники мертвых кошек и исследовали различные участки с помощью специального прибора. Результаты показали, что позвоночник кошки на самом деле не обладает равномерной гибкостью по всей длине, а может значительно сильнее скручиваться в грудном отделе позвоночника вблизи передних лап.

Далее ученые проанализировали видеозаписи падения двух взрослых кошек с высоты 1 метра, чтобы увидеть, как они поворачиваются. В обоих случаях кошки завершили поворот передней половины тела на несколько десятых миллисекунды раньше, чем задней. Результаты обоих экспериментом указывают а то, что именно модель "поджимания и поворота" является наиболее вероятным объяснением невероятных способностей кошек.

