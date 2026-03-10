Давня загадка нарешті розгадана: чому кішки завжди приземляються на лапи

Століттями вчені намагалися розгадати одну з найдавніших загадок життя: як кішкам завжди вдається приземлитися на лапи.

Люди і кішки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч і, схоже, мають дивовижну здатність звиватися і перевертатися в повітрі, щоб зручно приземлитися в правильному положенні, незалежно від того, як їх упустили, пише Daily Mail.

Тепер у новому дослідженні команда з Університету Ямагуті в Японії нарешті розгадали цю стародавню таємницю, яка сторіччями ставила в глухий кут фізиків і власників тварин. Вчені дійшли висновку, що секрет унікальних акробатичних здібностей кішок криється в надгнучкій ділянці їхнього хребта.

Під час дослідження вчені провели дослідження хребтів п'яти померлих кішок. Результати показали, що грудний відділ хребта кішки, розташований посередині спини, майже втричі гнучкіший, ніж поперековий відділ, розташований у нижній частині спини. Саме це дозволяє тваринам швидко обертати верхню частину тулуба, щоб за лічені мілісекунди опинитися обличчям до землі.

За словами провідного автора дослідження, доктора Ясуо Хігураші, грудний відділ хребта кішки може легко обертатися, і цей рух також допомагає обертати поперековий відділ, що дає змогу тварині орієнтувати своє тіло і завжди приземлятися на лапи.

Зазначимо, що вчені цікавилися цим питанням з 1800-х років, коли фізики вперше помітили, як легко кішки, здавалося, обертаються в повітрі. Раніше фізиків бентежило те, що це раптове обертання, здавалося, суперечило законам фізики.

Відповідно до закону збереження кутового моменту, об'єкт не повинен починати обертатися без зовнішнього впливу. Але не потрібно бути фізиком, щоб зрозуміти, що кішки явно можуть обертатися в повітрі з неймовірною легкістю. За останні 200 років з'явилося три основні теорії:

модель пропелерного хвоста;

модель вигину і скручування;

модель підтягування та повороту.

Перша теорія припускає, що кішки щосили махає своїми довгим хвостом в одному напрямку, щоб створити достатню силу для повороту тулуба в інший бік. Друга модель припускає, що кішка спочатку згинає тіло вбік, майже під прямим кутом, перш ніж повернути передню частину тіла в один бік, а задню — в інший. Згідно з третьою теорією, кішки можуть обходити закон збереження кутового моменту, поперемінно підтягуючи і витягаючи лапи під час повороту. Але що ж відбувається насправді?

Щоб відповісти на це питання, вчені провели два експерименти. У першому експерименті команда вивчила хребти мертвих кішок і досліджувала різні ділянки за допомогою спеціального приладу. Результати показали, що хребет кішки насправді не має рівномірної гнучкості по всій довжині, а може значно сильніше скручуватися в грудному відділі хребта поблизу передніх лап.

Далі вчені проаналізували відеозаписи падіння двох дорослих кішок з висоти 1 метра, щоб побачити, як вони повертаються. В обох випадках кішки завершили поворот передньої половини тіла на кілька десятих мілісекунди раніше, ніж задньої. Результати обох експериментів вказують на те, що саме модель "підтискання і повороту" є найімовірнішим поясненням неймовірних здібностей кішок.

