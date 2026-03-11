Возрастом 2000 лет: древнюю монету неожиданно использовали для оплаты проезда в Англии (фото)

Финикийскую монету возрастом 2000 лет отчеканили в Испании — тысячелетия спустя ее неожиданно использовали для оплаты проезда в английском автобусе.

Интригующий случай произошел в автобусах Англии в 1950-х года: кассир Джеймс Эдвардс работал в транспортной компании Leeds City Transport и занимался сбором и подсчетом платы за проезд у водителей автобусов и трамваев. Всякий раз, когда он находил фальшивые или иностранные монеты, он приносил их в коллекцию своему внуку Питеру, пишет Live Science.

В недавнем интервью Питер Эдвардс рассказал о том, что ни он, ни дед на самом деле не были коллекционерами монет, однако их завораживало их происхождение и изображение — по сути, это были их сокровища. Однако одна монета особенно заинтересовала Питера — спустя более 70 лет эксперты изучили ее дизайн и обнаружили, что монета была отчеканена более 2000 лет назад в финикийском поселении Гадир в испанской Андалусии.

Джеймс Эдвардс, бывший главный кассир транспортной компании Leeds City Transport Фото: Leeds City Council

Известно, что поселение было основано финикийцами, которые также основали и Карфаген на территории современного Туниса. Как их первая колония в Западной Европе в 12 веке до нашей эры Гадир перешел под контроль Карфагена после Первой Пунической войны в начале 3 века до ношей эры, а затем, менее чем через столетие, под римское правление.

Эксперты отмечают, что на лицевой стороне бронзовой монеты изображен лик бога Мелкарта в львином уборе Геракла. На оборотной стороне монеты изображены два голубых тунца (Thunnus thynnus), что, вероятно, указывает на важность рыболовства в Гадире.

Кэт Бакстер, куратор отдела археологии и нумизматики Музея и галерей Лидса, показывает оборотную сторону древней монеты Фото: Leeds City Council

До сих пор неизвестно, как монета оказалась в Лидсе, но считается, что это произошло вскоре после войны, когда солдаты вернулись с монетами из стран, куда их отправляли. В конце концов Эдвардс передал монету в дар музеям и галереям Лидса, чтобы эксперты могли лучше изучитьее в рамках музейной коллекции древних денежных знаков.

По словам куратора археологии и нумизматики музеев Кэт Бакстер, им с коллегами уже удалось подтвердить, что монете около 2000 лет и она действительно была отчеканена в Гадире.

