Віком 2000 років: стародавню монету несподівано використали для оплати проїзду в Англії (фото)

Фінікійську монету віком 2000 років викарбували в Іспанії — тисячоліття потому її несподівано використали для оплати проїзду в англійському автобусі.

Інтригуючий випадок стався в автобусах Англії в 1950-х роках: касир Джеймс Едвардс працював у транспортній компанії Leeds City Transport і займався збором і підрахунком плати за проїзд у водіїв автобусів і трамваїв. Щоразу, коли він знаходив фальшиві або іноземні монети, він приносив їх у колекцію своєму онукові Пітеру, пише Live Science.

У нещодавньому інтерв'ю Пітер Едвардс розповів про те, що ні він, ні дід насправді не були колекціонерами монет, проте їх заворожувало їхнє походження і зображення — по суті, це були їхні скарби. Однак одна монета особливо зацікавила Пітера — через понад 70 років експерти вивчили її дизайн і виявили, що монету було викарбувано понад 2000 років тому у фінікійському поселенні Гадір в іспанській Андалусії.

Джеймс Едвардс, колишній головний касир транспортної компанії Leeds City Transport Фото: Leeds City Council

Відомо, що поселення було засновано фінікійцями, які також заснували і Карфаген на території сучасного Тунісу. Як їхня перша колонія в Західній Європі в 12 столітті до нашої ери Гадір перейшов під контроль Карфагена після Першої Пунічної війни на початку 3 століття до нашої ери, а потім, менш ніж за століття, під римське правління.

Експерти зазначають, що на лицьовому боці бронзової монети зображено лик бога Мелкарта в лев'ячому уборі Геракла. На зворотному боці монети зображено двох блакитних тунців (Thunnus thynnus), що, ймовірно, вказує на важливість рибальства в Гадирі.

Кет Бакстер, куратор відділу археології та нумізматики Музею і галерей Лідса, показує зворотний бік стародавньої монети Фото: Leeds City Council

Досі невідомо, як монета опинилася в Лідсі, але вважається, що це сталося незабаром після війни, коли солдати повернулися з монетами з країн, куди їх відправляли. Зрештою Едвардс передав монету в дар музеям і галереям Лідса, щоб експерти могли краще вивчити її в рамках музейної колекції стародавніх грошових знаків.

За словами куратора археології та нумізматики музеїв Кет Бакстер, їм із колегами вже вдалося підтвердити, що монеті близько 2000 років і її дійсно було викарбувано в Гадирі.

