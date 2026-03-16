Жуткое библейское пророчество: войну США и Ирана связали с четырьмя всадниками Апокалипсиса

По мере обострения войны между США, Израилем и Ираном распространяется теория о том, что военный конфликт может быть связан с жутким пророчеством из Книги Откровения.

Некоторые сторонники теорий заговора утверждают, что цвета иранского национального флага отражают четырех всадников Апокалипсиса: завоевание (белый), война (красный), голод (черный) и смерть (бледный или зеленый), описанные в Книге Откровения как знаки конца времен, пишет Daily Mail.

Впрочем, критики отмечают, что теория неполна, поскольку на иранском флаге отсутствует черный цвет, который в библейском тексте символизирует голод. Впрочем сторонники теории пытаются объяснить отсутствие одного из всадников Апокалипсиса ростом цен на продукты питания или потенциальными перебоями в поставках нефти из Персидского залива, хотя сама Книга Откровения не устанавливает никакой связи между пророчеством и Ираном.

В Откровении 6, когда Агнец Божий открывает первые четыре из семи печатей, освобождаются четыре всадника, положив начало периоду божественного суда и опустошения на Земле. Отметим, что теория также опирается на пророчество из Книги Иезикииля, описывающее вторжение в Израиль древних народов, в том числе Персии (ныне современный Иран). Некоторые верующие считают, что это перекликается с растущим противостоянием между Ираном, Израилем и США.

Например, по мнению пастора Джеффа Крамера из Вестминстерской Голгофы в Колорадо, нынешняя война имеет "библейское значение", так как Иран — это древняя Персия. Он также указывает на Иезекиля 38, где Персия упоминается среди народов, выступающих против Израиля. В результате недавние события на Ближнем Востоке заставили некоторых христиан поверить, что эти пророчества могут стать вполне реальными в ближайшем будущем.

Пастор Крамер также отмечает, что Израиль все еще остается центральным элементом библейских пророчеств. Он утверждает, что Израиль всегда является Божьим хронометром, когда дело касается пророчеств, а потому современные конфликты с участием Ирана, вероятно, следует рассматривать через эту призму.

Один из всадников Апокалипсиса — голод, а потому рост цен на энергоносители, который, как считается, в будущем приведет к росту цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие.

Эта теория заговора восходит к форме библейской интерпретации, называемой диспенсационализмом, которая интерпретирует Откровение как буквальный план будущих событий. Отметим, что библейский текст описывает драматическую последовательность событий, ведущих к "концу времен", включая стихийные бедствия, эпидемии, гонения, хаос и открытие семи печатей, которые открывают драматическое будущее.

