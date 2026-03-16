Моторошне біблійне пророцтво: війну США та Ірану пов'язали з чотирма вершниками Апокаліпсису

У міру загострення війни між США, Ізраїлем та Іраном поширюється теорія про те, що військовий конфлікт може бути пов'язаний з моторошним пророцтвом з Книги Одкровення.

Деякі прихильники теорій змови стверджують, що кольори іранського національного прапора відображають чотирьох вершників Апокаліпсису: завоювання (білий), війна (червоний), голод (чорний) і смерть (блідий або зелений), описані в Книзі Одкровення як знаки кінця часів, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Утім, критики зазначають, що теорія неповна, оскільки на іранському прапорі відсутній чорний колір, який у біблійному тексті символізує голод. Утім прихильники теорії намагаються пояснити відсутність одного з вершників Апокаліпсису зростанням цін на харчові продукти або потенційними перебоями в постачанні нафти з Перської затоки, хоча сама Книга Об'явлення не встановлює жодного зв'язку між пророцтвом та Іраном.

В Об'явленні 6, коли Агнець Божий відкриває перші чотири із семи печаток, звільняються чотири вершники, поклавши початок періоду божественного суду і спустошення на Землі. Зазначимо, що теорія також спирається на пророцтво з Книги Єзикіїля, що описує вторгнення в Ізраїль стародавніх народів, зокрема Персії (нині сучасний Іран). Деякі віряни вважають, що це перегукується зі зростаючим протистоянням між Іраном, Ізраїлем і США.

Наприклад, на думку пастора Джеффа Крамера з Вестмінстерської Голгофи в Колорадо, нинішня війна має "біблійне значення", тому що Іран — це стародавня Персія. Він також вказує на Єзекіля 38, де Персія згадується серед народів, які виступають проти Ізраїлю. У результаті недавні події на Близькому Сході змусили деяких християн повірити, що ці пророцтва можуть стати цілком реальними в найближчому майбутньому.

Пастор Крамер також зазначає, що Ізраїль все ще залишається центральним елементом біблійних пророцтв. Він стверджує, що Ізраїль завжди є Божим хронометром, коли справа стосується пророцтв, а тому сучасні конфлікти за участю Ірану, імовірно, слід розглядати через цю призму.

Один із вершників Апокаліпсису — голод, а відтак зростання цін на енергоносії, що, як вважається, у майбутньому призведе до зростання цін на сільськогосподарську продукцію та продовольство.

Ця теорія змови походить від форми біблійної інтерпретації, званої диспенсаціоналізмом, яка інтерпретує Одкровення як буквальний план майбутніх подій. Зазначимо, що біблійний текст описує драматичну послідовність подій, що ведуть до "кінця часів", включно зі стихійними лихами, епідеміями, гоніннями, хаосом і відкриттям семи печаток, які відкривають драматичне майбутнє.

